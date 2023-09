Dia Mundial da Paella, uma celebração à culinária espanhola

Prato passou por transformações ao longo dos anos, mas manteve sua essência

Nesta quarta-feira (20), é comemorado o Dia Mundial da Paella, prato icônico da Espanha que conquistou paladares globais e que é uma celebração da rica herança gastronômica e cultural deste país.

A receita original da Paella teve sua origem na região de Valência, na Espanha, durante os séculos XV e XVI, sendo desenvolvida pelos agricultores locais. Naquela época, quando se dirigiam para o trabalho, os camponeses levavam consigo ingredientes simples, como arroz, sal e azeite de oliva, e usavam uma panela rasa e redonda conhecida como “paella” para preparar suas refeições. Naqueles dias, o prato era tradicionalmente composto por carne de caça, como lebre e coelho, acompanhada de vagens e ervilhas. O elemento chave que conferia sabor único à receita era o açafrão.

Com o passar do tempo, a receita evoluiu e atualmente é conhecida por combinar arroz, uma variedade de temperos e frutos do mar, resultando em um sabor excepcional que encanta diversos paladares. De acordo com o chef de cozinha Adriano Leite do Restaurante Pois é, mesmo com essas alterações, a paella mantém a essência de suas raízes. “Paella é uma obra-prima da culinária que transcende fronteiras e gerações. Ao longo dos séculos, se reinventou, incorporou novos ingredientes e influências, mas manteve a essência de suas raízes. Além de tudo isso, na Espanha, é um prato extremamente comum em datas marcantes, como aniversários e casamentos”, explica.

Ingredientes da Paella

Com essa internacionalização da paella, já relatada neste texto, são vários os ingredientes que cozinheiros colocam na iguaria. Porém, um grupo de profissionais de Valência oficializou uma única receita, para diferenciá-la do modo de preparo de outros países.

A paella valenciana contém:

500 g de sassami (filézinho do peito de frango);

500 g de lombo de porco em cubos;

40 camarões (de médio para grandes);

500 g de cação em cubos;

500 g de polvo em pedaços;

500 g de lulas em anéis;

300 g de mariscos limpos;

750 ml de vinho tinto seco;

200 ml de azeite de oliva extravirgem;

300 g de ervilhas frescas;

100 ml de vinho tinto;

2 pimentões verdes;

1 pimentão vermelho;

600 g de arroz;

1 cebola picada;

1 colher (sobremesa) de páprica picante;

1 litro de caldo de frango caseiro;

2 litros de caldo de peixe;

1 pitada generosa de açafrão em pistilos;

1 maço de salsa;

4 Tomates concassè (sem casca e sem sementes, cortado em cubinhos);

2 linguiças calabresas em rodelas;

100 g de azeitona preta sem caroço.