Dia do Trigo: casas de Brasília oferecem receitas com o alimento

De massas a pizzas, público pode provar opções de dar água na boca

No dia 10 de novembro é celebrado o Dia do Trigo. O cereal é importante em diversos preparos e deu origem a receitas muito consumidas hoje em dia, como massas, pizzas, bolos, entre outros. Para comemorar a data, uma boa pedida é visitar restaurantes que oferecem opções muito saborosas com o ingrediente.

Na Vinny’s Pizzeria Napoletana, o público pode provar deliciosas pizzas. A casa é certificada com o selo da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), por oferecer a tradicional e original receita de pizza, bem no prestigiado estilo de Nápoles. Destaque para a famosa Regina Margherita (R$ 37), feita com molho de tomate, mozzarella di bufala, parmesão e manjericão.

Para sobremesa, a sugestão é o Angioletti Fritti (R$ 21): Tiras de massa de pizza fritas, polvilhadas com açúcar de confeiteiro. Acompanha nutella (finalizado com raspas de laranja Bahia) ou doce de leite (finalizado com raspas de siciliano).

Vinny´s Pizzeria Napoletana. Foto: Divulgação

Angioletti Fritti – Vinny´s Pizzeria Napoletana. Foto: Divulgação

Para um almoço ou jantar apetitoso, uma boa pedida são massas. O Italianíssimo traz um cardápio repleto de criações de dar água na boca. Entre as pastas do menu da casa, criadas pelo chef Marcello Lopes, Tagliatelle alla carbonara (R$ 59,90) com creme de grana padano, gema de ovo caipira e farofa de bacon crocante. Tem também o Fettuccine alla bolognese (R$ 59,90) com moída de angus, molho napolitano e manjericão fresco.

Mas se preferir uma pasta recheada, o Ravioli Florença (R$ 65,90) com brie e geleia de damasco, ao molho de manteiga de sálvia com amêndoas e lascas de grana padano é uma boa ideia. Outra sugestão é o Sorrentino Baccalà (R$ 84) feito com massa de espinafre com recheio de bacalhau, tomate cereja confitado e aceitona preta ao molho de mascarpone com limão siciliano.

Sorrentino Bacalá – Italianissimo. Foto: Divulgação

Ravioli Florença – Italianissimo. Foto: Divulgação

Outra casa que oferece ótimas pizzas e que já é tradição na cidade, é a Valentina Pizzaria. O restaurante acaba de lançar novos sabores inspirados em opções que mais fazem sucesso por lá. Uma das novas criações é a apetitosa Calabresa Caramelizada (a partir de R$ 62), com molho de tomate, muçarela, linguiça calabresa fatiada, cebola caramelizada, azeitonas pretas e orégano.

Outra receita que os clientes poderão degustar a partir de agora é Camarão & Mel (a partir de R$ 77) feita com molho de tomate, muçarela, camarão refogado suavemente no azeite e no alho, queijo brie, orégano e mel. A pizza de Camarão & Shimeji (a partir de R$ 75) é mais uma novidade saborosa da casa, preparada com molho de tomate, muçarela, camarão refogado suavemente no azeite e alho, queijo gorgonzola ralado, shimeji refogado na manteiga e pimenta dedo de moça e orégano.

Calabresa Caramelizada com molho de tomate, muçarela, linguiça calabresa fatiada, cebola caramelizada, azeitonas pretas e orégano – Valentina Pizzaria. Foto: Divulgação

Camarão & Mel feita com molho de tomate, muçarela, camarão refogado suavemente no azeite e no alho, queijo brie, orégano e mel – Valentina Pizzaria. Foto: Divulgação

