Dia do Sorvete: conheça a origem e as curiosidades da data

Saiba mais curiosidades sobre a sobremesa, tipos de sorvete e por que o Dia do Sorvete é celebrado em 23 de setembro

A comemoração brasileira para o Dia do Sorvete acontece em 23 de setembro, marcando o início da primavera. A data pode ter sido estabelecida em 2002, mas acredita-se que os imperadores da dinastia Tang, na China Antiga, já conheciam um protótipo da sobremesa.

O sorvete foi criado na China há mais de 4 mil anos. Naquela época, a sobremesa era produzida a partir da mistura do leite de arroz com neve. Como o leite era uma mercadoria cara e sua conservação dependia de câmaras frigoríficas enterradas no solo, o sorvete era consumido em grande parte pelas classes nobres.

O Dia do Sorvete é celebrado em 23 de setembro e ocorre junto com a chegada da primavera e das altas temperaturas no Brasil. A data foi escolhida pela ABIS (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes) em 2002 para incentivar o consumo da sobremesa.

O país que mais consome sorvete no mundo é a Nova Zelândia. Por lá, cada pessoa consome, em média, 26,3 litros de sorvete por ano. Em seguida, aparecem os Estados Unidos, com consumo médio por habitante de 22,5 litros de sorvete, seguido pelo Canadá, com 17,8 litros.

No Brasil, 52% do consumo de sorvete está concentrado na região Sudeste. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste (19%), Sul (15%), Centro-oeste (9%) e Norte (5%), de acordo com a ABIS. A associação aponta ainda que, em 2022, foram consumidos no país mais de 1 milhão de litros de sorvete.