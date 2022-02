Piselli Brasília homenageia o Dia do Imigrante Italiano com clássicos da polenta

A iguaria é a protagonista do menu exclusivo da casa para celebrar o Dia do Imigrante Italiano, comemorado no último dia 21, vai até o dia 28

No mês de fevereiro, a gastronomia italiana comemora o Dia do Imigrante Italiano mais precisamente no dia 21. A data está relacionada à primeira expedição de italianos para o Brasil, mais especificamente para o Espírito Santo, na década de 1850. Segundo o Consulado da Itália, estima-se que atualmente existem, aproximadamente, 25 milhões de descendentes italianos aqui.

Em homenagem à data, o Piselli Brasília lança a Semana do Imigrante até o dia 28 deste mês, com o Millefoglie, prato de polenta exclusivo do Piselli Jardins, em São Paulo, e sucesso no menu há 18 anos. “Hoje em dia, é possível encontrar netos dos imigrantes italianos que ainda têm lembranças do modo como a família costumava se alimentar, demonstrando que a polenta fazia parte do cotidiano dos italianos no Brasil e que a tradição foi passada de geração em geração”.

O Millefoglie di Polenta con funghi e grana Padano é o “maravilhoso sonho da polenta”, com folhas da iguaria recheadas de cogumelos, saboroso molho demi-glace e uma cremosa fonduta de parmesão, apresentada nas versões

pequena (R$62) e grande (R$77).

Millefoglie di Polenta con funghi e grana Padano. Foto: Piselli/Divulgação

Como sugestão de entrada no menu, a casa sugere a Crostini di polenta com fegatini – seis unidades de polenta crocante com um cremoso patê de fígado (R$49 a porção). Além do clássico toscano, o restaurante também selecionou para a semana especial a Polenta all’Arrabiata con salsiccia – polenta em creme com

molho de tomate picante e linguiça toscana (R$57 pequena e R$79 grande).

Crostini di polenta com fegatini. Foto: Piselli/Divulgação

Serviço:

Piselli Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h;

domingo, 12h às 22h;

Para mais informações: (61) 99913-7191