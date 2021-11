Dia de nhoque: Italianíssimo oferece três opções de pratos para nhoque da fortuna

O dia de nhoque, simpatia praticada ao dia 29 de cada mês promete trazer prosperidade financeira

Os supersticiosos de plantão sabem que ao fim de todo mês existe uma tradição milenar para quem precisa de uma graninha extra: o nhoque da fortuna. Para quem é adepto da simpatia, o Italianíssimo Cucina & Pizza é o restaurante ideal para tentar a sorte.

O ritual consiste em, no dia 29 de cada mês, ao se servir de nhoque colocar dinheiro embaixo do prato e comer as sete primeiras bolinhas mentalizando coisas positivas. De acordo com a lenda, fazer isso atrai prosperidade financeira.

A casa comandada pelo chef Marcello Lopes oferece três opções irresistíveis da iguaria italiana: o Gnocchi al Filetto (R$75,90), um nhoque de batata baroa com filé em cubos, ao molho funghi trufado; o Gnocchi Nápoles (R$59,90), que é feito com massa de batata, grana padano e molho napolitano; e o Gnocchi Fritti (R$71,90), nhoque frito recheado com trio de queijos, ao molho napolitano e gratinado com mozzarella de búfala.

