Dia das Mães: confira restaurantes do DF para a comemoração neste domingo

Veja a seleção do Jornal de Brasília para levar a matriarca para sair nesta data especial

Neste próximo domingo (14), é dia de celebrar o Dia das Mães. É aquele dia para se receber uma homenagem dos filhos, de quem a gente ama e com quem compartilhamos a vida. É também uma data para reunir a família e compartilhar bons e inesquecíveis momentos.

A comemoração fica melhor ainda se estiver acompanhada de deliciosos sabores e uma gastronomia de qualidade. Pensando em proporcionar momentos únicos e lembranças afetivas nesta data especial, restaurantes da capital oferecem diversas opções de menus e ofertas exclusivas para toda a família, atendendo até os paladares mais exigentes.

Confira a lista:

Mezanino BRB – Torre de TV de Brasília

O Mezanino BRB ocupa o salão de um dos monumentos mais emblemáticos de Brasília, a Torre de TV, com uma proposta que reúne alta gastronomia e drinques autorais. Até o dia 14, a casa estará com um menu temático compartilhável: como entrada, a mini burrata da casa; um delicioso Linguini Nero di Seppia com frutos do mar, bisque cremosa e ancho grelhado vai como prato principal; de sobremesa, a pedida é o creme de pudim com redução de vinho e amêndoas torradas. Além disso, em collab com a Fast Escova, o gastrobar vai presentear as mães com vouchers e sortear 2 kits de produtos.

Piselli Brasília – Shopping Iguatemi

No Dia das Mães, o restaurante Piselli Brasília sugere uma deliciosa Grigliata Mista con Tagliolini Neri (R$ 172), composta por camarões, lulas e peixe fresco grelhados, acompanhados de tagliolini negro ao azeite e ervas. Além disso, as mães que optarem por essa sugestão ganham de cortesia uma deliciosa sobremesa: Meringa ai Frutti di Bosco, um sorvete com suspiros, figos e coberto com calda de frutas vermelhas. Uma verdadeira experiência italiana.

Pobre Juan Brasília – Shopping Iguatemi

O restaurante Pobre Juan Brasília preparou um menu exclusivo para o final de semana das mães, ideal para quem deseja surpreender a matriarca com uma experiência gastronômica diferenciada. Incluindo uma salada verde com pêra grelhada e molho bluecheese, seguida por um suculento Gran ancho, acompanhado de couve-flor gratinada e farofa de banana com bacon, além da deliciosa sobremesa rabanada da abuela com creme anglaise, purê de pêra, morangos e amora.

O valor do prato, que inclui a salada e o prato principal com acompanhamentos, é de R$ 349. A sobremesa será vendida à parte por R$ 38. O menu estará disponível apenas em 13 e 14 de maio, tanto para consumo no restaurante quanto por meio das plataformas de delivery, servindo até duas pessoas.

Living Heineken Brasília – Aeroporto JK

O Living HNK Brasília preparou uma ação especial para a celebração, presenteando as mães com qualquer uma das deliciosas sobremesas do cardápio. Entre as opções, destacam-se o Brigadeiro Brulee (R$ 25,), com uma massa de brigadeiro sabor brulee envolta em açúcar maçaricado, e o American Cake (R$ 28,90), um saboroso bolo de chocolate belga recheado com ganache de chocolate e coberto com raspas de chocolate, servido com sorvete de creme.

Casa Almería – 104 Sul

Na Casa Almería, as mamães podem se deliciar com um brunch exclusivo, que custa R$ 85 por pessoa. No menu, mini croissant, pão de queijo, mini croque monsieur, mix de frios (mortadela italiana, jamon e muçarela), requeijão, geleia de frutas vermelhas, salada de frutas, granola, iogurte, café coado, suco de laranja e uma receita exclusiva para a data, o sonho de pistache com framboesa.

Bla’s Cozinha de Culturas – 406 Norte

O Bla’s Cozinha de Culturas, na 406 Norte, irá oferecer, de cortesia, um vinagrete de polvo como entrada e uma taça de espumante de boas-vindas para as mães que aproveitarem uma refeição neste domingo de comemoração.

Fazenda Churrascada Brasília – Clube de Golfe no Setor de Clubes Sul

Para celebrar a beleza da maternidade e deste amor único, nada melhor que um brinde! Pensando nisso, a Fazenda Churrascada Brasília vai oferecer, tanto no sábado quanto no domingo, uma garrafa baby de Chandon para as mães que pedirem uma garrafa maior do espumante, tal mãe, tal filha. Além disso, para harmonizar com as delícias da casa, as clientes que pedirem ou o bolinho de smoked ribs, ou a batata frita com costela defumada, ou a linguiça toscana de entrada ganham uma cerveja Stella Artois.

Aroma – 407 Sul

No Aroma, do chef Ronny Peterson, há duas sugestões para as famílias que vão comemorar a data no local: Risoto de abóbora com lula, polvo, rabanete e emulsão de beterraba (R$ 136); e Pargo com crosta de ervas ao molho de limão cremoso, legumes tostado, batata bolinha, palmito, cenoura e chalotas (R$ 116). Para a sobremesa, a indicação é o Bolinho quente cremoso de milho verde, com doce de leite e servido com sorvete de tapioca e castanha de cajú (R$ 39).

Norton Restaurante – Setor Hoteleiro Sul

No Norton, a opção será um brunch a R$ 90 por pessoa. Na data, o local oferecerá welcome drink de espumante e bebidas não alcoólicas das 11h às 15h. No menu, cafés, chás, sucos, baguetes artesanais, croissant, bolos, sanduíches, saladas, mesa de frios, pratos quentes e sobremesa.

Rubaiyat Brasília – Setor de Clubes Esportivos Sul

Rubaiyat Brasília estará aberto para o Dia das Mães, com cardápio completo a disposição e uma das mais belas vistas do Lago Paranoá. O Rubaiyat preparou uma surpresa especial para as mães, uma cesta de café da manhã que é composta por produtos artesanais para tornar a data ainda mais especial.

A cesta serve 2 pessoas e contém sucos integrais de uva e tangerina, iogurtes naturais, croissants, pão branco em barra, pão integral em barra, pão de queijo, pão de polvilho, queijo mozzarella, presunto, geleia, manteiga, salada de frutas, bolo de tapioca, bolo de cenoura, bolo de chocolate, granola e mel. Há a opção tradicional ou com buquê.

Verona Ristorante – 402 Sul

Verona Ristorante terá cardápio especial desenvolvido pelo chef Diego Gebrim ao som de saxofone. Haverá a entrega de rosas brancas para as mães. Uma das opções de prato, é o Bacalhau Verona (R$ 109), acompanhado de batatas e farofa de nozes pecan caramelizada.

Festival Burger Gourmet

O festival Burger Gourmet by Restaurant Week desembarcou em Brasília em 4 de maio com mais de 50 hamburguerias e espaços gastronômicos participantes. A variedade de sabores e locais é um dos principais diferenciais do Burger Gourmet, que se torna uma ótima opção para o Dia das Mães.

São mais de 100 opções criativas e diferenciadas. Cada estabelecimento teve o desafio de criar pelo menos duas combinações de sanduíche e acompanhamento, dentro da categoria da qual está participando: Tradicional (R$ 39,90) e Plus (R$ 49,90).

Tornando a experiência ainda mais democrática, além do Plano Piloto, há hamburguerias participantes em regiões administrativas como Águas Claras, Ceilândia, Guará, Lago Sul, Samambaia, Sudoeste e Taguatinga. No site, é possível ver as opções disponíveis e saber mais informações.