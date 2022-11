DF recebe o Brasília Beer Geek neste fim de semana

Evento oferecerá rótulos de 17 cervejarias nacionais. Ingresso dá direito a degustação de todas as bebidas do festival

Brasília vai receber, no próximo domingo (27), o Brasília Beer Geek, tradicional evento de cerveja hi-end do Centro-Oeste. O festival acontece no Clube dos Oficiais da PM (COPM), a partir das 12h.

O Brasília Beer Geek traz ao Distrito Federal os melhores rótulos nacionais de cervejas. O formato é open bar: o cliente paga a entrada e tem acesso a todas as bebidas do festival, além de ganhar um copo exclusivo para degustá-las. Já são 17 cervejarias nacionais confirmadas. Veja:

Avós – São Paulo (SP)

Captain Brew – Uberlândia (MG)

Croma – São Paulo (SP)

Fermi Cervejaria – Florianópolis (SC)

Hankz – Juiz de Fora (MG)

Hop Mundi – Natal (RN)

Koala San Brew – Nova Lima (MG)

Lambe-Lambe – Belo Horizonte (MG)

Los Forajidos – São Paulo (SP)

Pineal – Sorocaba (SP)

Salvador – Caxias do Sul (RS)

Shakal Meadery – Matias Barbosa (MG)

Spartacus – Juiz de Fora (MG)

Stormy Brewing – Campinas (SP)

Tarin – Nova Lima (MG)

Zalaz – Paraisópolis (MG)

Zanadu – Brasília (DF)

O evento ainda vai transmitir os jogos da Copa do Mundo Croácia x Canadá, às 13h, e Espanha x Alemanha, às 16h. Os organizadores prometem ainda praça de alimentação, setor de hidratação e bandas de rock n’ roll.

Concebido e idealizado por Tim Melo, da Growleria Brasília, e o sommelier Fabrício Mattos, da Publican Bar, o BBG busca acolher não só os já entendidos de cervejas, como também o público leigo. “É por isso que selecionamos de forma tão criteriosa os rótulos que estarão presentes”, explicam.

Serviço

Brasília Beer Geek

Data: sábado, 17 de novembro

A partir das 21h

Local: Clube de Oficiais da PM (COPM) – Setor de Clubes Sul, qd. 1

Ingressos a partir de R$ 350 na Bilheteria Digital. O evento é open bar

Classificação indicativa: 18 anos