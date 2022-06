Despensa do Basílio abre unidade no Jardim Botânico

O mercado aposta em um espaço com multisserviços, com padaria, açougue, hortifruti, café e parrilla para atender aos moradores da região

O que começou, em 2017, como uma pequena loja de conveniência, hoje se tornou um dos principais mercados da região do Jardim Botânico. A Despensa do Basílio acaba de abrir, oficialmente, as portas da sua segunda unidade com muitas novidades. No espaço pode-se encontrar muitos serviços que atendem diferentes públicos e gostos.

Por lá, é possível se deliciar com um espetinho feito na parrilla, tomar um café da manhã caprichado com a família, comprar uma carne premium para o churrasco do fim de semana, fazer a “feira” da semana e muito mais. Tudo para tornar a experiência de compra ainda melhor, mais prática e cômoda para o consumidor. O objetivo é levar aos moradores da região do Jardim Botânico e entorno praticidade, comodidade, além de um ritual de bem-estar na hora da compra.

Segundo Lucas Porto, um dos sócios do empreendimento, a nova unidade veio para ser ainda mais completa e agregar diferentes serviços e produtos para os clientes. “Na Despensa, o consumidor vai se sentir cuidado o tempo todo, tudo foi pensado para ele, para facilitar o dia a dia. Nossa área da parrilla é um diferencial bem importante para quem quer consumir nossas carnes prontas e de qualidade em casa. Já o café também foi estruturado para que as pessoas tenham um momento de descontração, de lazer, isso tudo a região carecia”, explica.

Localizada no Polo de Artesanato JB, a Despensa do Basílio traz um novo conceito de mercado, reunindo e oferecendo aos clientes mais do que os itens básicos de todo o dia, mas sem deixar de atender as necessidades dos consumidores. A ideia é tornar mais acessível uma comida de boa qualidade. Na nova unidade, de 500 metros quadrados na área interna e 200 metros de área externa, com o projeto arquitetônico assinado por Flavya Caetano, os destaques vão para lanches, saladas variadas prontas, bebidas importadas, produtos orgânicos e de produtores locais e pães de fermentação natural.

Parrilla

De terça a sexta, das 17h às 21h e sábados, domingos e feriados, das 11h às 15h, os moradores do Jardim Botânico podem passar na Parrilla do Basílio para comer a tradicional jantinha. Um espetinho de carne, frango ou queijo servido com uma opção de arroz, uma opção de farofa, mandioca e vinagrete. A partir de junho, a parrilla passa a funcionar também na hora do almoço com diversas alternativas de pratos. Por fim, nos fins de semana, a Parrilla do Basílio vende cortes para churrascos já com acompanhamentos, como pão com alho, farofa de bacon e feijão tropeiro. Alguns dos cortes disponíveis são: picanha Grill, bife ancho, ribs com barbecue e costelinha.

Foto: Gui Teixeira Foto: Gui Teixeira

Café

O Café do Basílio conta com diversas opções para lanche e café da manhã sendo uma ótima oportunidade para a família e amigos se reunirem. Para começar, os cafés servidos, do expresso simples (R$7) ao coado na V60 (R$12), são artesanais e produzidos no Brasil, das regiões do sul de Minas e do Alto Jequitibá. Ervas importadas do sudeste asiático também são servidas como chás e infusões. Os toasts, de bacon com ovos e queijo (R$18) e o de guacamole com ovo molet e bacon (R$20), são feitos no pão de fermentação natural do Basílio. No cardápio, ainda tem tapiocas, wraps, pão na chapa e ovos mexidos, além de opções vegetarianas e veganas. Para finalizar, um docinho. No Café do Basílio são servidos brownie com gelatto fior de latte (R$12), cheesecake (R$18), banoffee (R$18), entre outros doces.

Foto: Gui Teixeira Foto: Gui Teixeira

Por dentro do mercado

Padaria, açougue e hortifruti. Esses são os principais pilares da Despensa do Basílio. Nos três ambientes, tudo foi pensado para oferecer produtos e comida de qualidade de maneira prática e cômoda. Na padaria, os carros-chefes são a linha de fermentação natural e os bolos caseiros. Já no açougue, o destaque vai para os cortes temperados e a linha reserva, que é retirada de bois de alta qualidade que a própria Despensa do Basílio é responsável por desossar e manipular. Terça e quarta são os dias de promoção na área de hortifruti, na qual destacam-se os produtos orgânicos e os chamados “prontinhos”, comidas já manipuladas para reduzir o tempo de preparo do cliente em casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a Despensa do Basílio assina uma série de produtos, como patês, pizzas, saladas, cookies e brownies e apoia os produtores locais da região do Distrito Federal. “Para oferecer ainda mais comodidade para o cliente, a Despensa tem serviço de delivery pelo WhatsApp e pelo site. Por esses canais, é possível que o cliente peça qualquer produto da nossa loja em casa e com o melhor do nosso atendimento e da nossa qualidade na entrega. Há opção também de retirada na própria loja”, finaliza Porto.

Serviço:

Despensa do Basílio

Local: Setor Habitacional Jardim Botânico – Condomínio Solar de Brasília Comércio

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 7h às 22h

Delivery: (61) 99315-0300 (whatsapp) ou https://despensadobasilio.instabuy.com.br/

Instagram: @despensadobasilio