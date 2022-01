Bla’s promove curso de vinhos com jantar harmonizado

Workshop será ministrado pelo sommelier Hállysson Carvalho e conta com menu assinado pelo chef Gabriel Bla’s

Se você aprecia vinhos ou deseja conhecer as características da bebida e, ainda, degustar vinhos brasileiros, o Bla’s Cozinha Criativa promove um curso sobre o tema. O workshop será ministrado no dia 27 de janeiro, a partir das 19h, pelo sommelier Hállysson Carvalho. O especialista irá ensinar sobre o mundo dos vinhos, suas uvas, características, história e análises. Nesta edição, o curso conta com uma degustação de cinco rótulos nacionais de cada tipo de uva harmonizados com pratos elaborados pelo Chef Gabriel Bla’s. O workshop com o jantar incluso custa R$ 299,90.

Os pratos de alta gastronomia são preparados com ingredientes premium, como lagosta, trufas, filé, entre outros. As criações serão servidas em um saboroso menu degustação conjuntamente com seus respectivos vinhos harmonizados. A noite será uma master class sobre o mundo do vinho e uma abordagem do olhar gastronômico dos palestrantes, para que os alunos tenham a melhor experiência e avaliação sensorial de todo o processo enogastronômico.

Serviço

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Curso de vinhos para iniciantes + jantar harmonizado

Valor: R$ 299,90

Data: 27 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 19h

Vendas: https://www.restauranteblas.com/blas-curso