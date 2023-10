Curiosidades e receitas para comemorar o Dia do Macarrão

Brasil é o terceiro maior país produtor de macarrão do mundo

Há quem diga que o macarrão existe há mais de 4 mil anos, mas sua origem ainda é um mistério. O que se pode falar com convicção é que ele se popularizou na Itália em meados do século XIII e que se espalhou no mundo como um dos pratos mais queridos, por ser prático e saboroso. Segundo a IPO (Organização Mundial de Pasta) como boa pioneira, a Itália é a maior produtora da massa no mundo, seguida dos Estados Unidos e do Brasil, que ocupam respectivamente a segunda e terceira posição no ranking.

Nesta quarta-feira (25), é comemorado o Dia Mundial do Macarrão, e pensando nas centenas de variedades que a massa tem, a Hemmer separou receitas especiais de macarrão para o consumidor brasileiro aproveitar esse dia especial com muito sabor.

Espaguete ao pesto (20 min)

Ingredientes

100 g de macarrão espaguete

⅓ de xícara (chá) de molho pesto hemmer

farofinha de pão a gosto para servir

Modo de preparo

Leve uma panela média com cerca de 2 litros de água ao fogo alto. Quando ferver misture 2 colheres (chá) de sal e cozinhe o macarrão pelo tempo indicado na embalagem ou até ficar al dente.

Assim que o macarrão estiver cozido, reserve ½ xícara (chá) da água do cozimento, escorra o espaguete e transfira para uma tigela. Junte o molho pesto ao macarrão e misture delicadamente. Vá regando aos poucos com a água reservada para deixar o molho mais fluido. Sirva a seguir com farofinha de pão a gosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Talharim com Presunto, Ervilha e Passata (30min)

Ingredientes

250g de macarrão talharim

1 xícara de chá de ervilha fresca

1 xícara de chá de creme de leite

1 Passata Hemmer

2 colheres de sopa de manteiga

200g de presunto cortados em cubos

½ xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo

Em uma panela grande, coloque 3 litros de água, tampe, leve ao fogo alto (200ºC a 220ºC) e deixe ferver. Junte uma colher de sopa de sal e deixe ferver novamente. Acrescente o macarrão de uma só vez, misture e cozinhe sem tampar até ficar al dente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em uma panela média, leve ao fogo a manteiga, a ervilha, o presunto, a Passata Hemmer e metade do creme de leite. Ferva por 1 minuto. Escorra o macarrão, misture com o molho e adicione o restante do creme de leite. Transfira para uma travessa e, se quiser, polvilhe com queijo parmesão.

Macarrão cremoso com almôndegas – 6 porções (30min)

Ingredientes das almôndegas

500 gramas de carne moída

2 dentes de alho amassados

Pimenta-do-reino a gosto

Páprica doce a gosto

Salsa desidratada a gosto

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Ingredientes do molho

1 fio de óleo para refogar

1 dente de alho amassado

2 sachês (300 gramas) de molho de tomate tradicional hemmer

1 caixa de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pacote de macarrão penne cozido

Modo de preparo das almôndegas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reúna todos os ingredientes das almôndegas;

Temperar a carne moída com alho, pimenta-do-reino, páprica doce e salsa desidratada;

Adicione a farinha de trigo e misture até obter uma mistura homogênea;

Faça bolinhas dessa massa utilizando as mãos;

Coloque as almondegas na airfryer por cerca 15 minutos até dourar levemente e reserve.

Modo de preparo do molho

Reúna todos os ingredientes do molho;

Em uma panela, aqueça o fio de óleo e refogue o alho até dourar;

Acrescente as almôndegas prontas, o molho de tomate hemmer e o creme de leite;

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Mexa bem e deixe cozinhar até ferver;

Despeje o molho por cima do macarrão penne cozido e sirva.