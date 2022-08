Confira o cardápio do recém-inaugurado Living HNK Brasília

Funcionando neste primeiro momento em soft opening, com opções mais reduzidas, o Living HNK traz uma vertente contemporânea

O Living HNK Brasília, bar da cerveja Heineken que abriu as portas no último dia 1º, está com opções no cardápio que vão do café da manhã ao jantar — o local funciona 24 horas.

Funcionando neste primeiro momento em soft opening, com opções mais reduzidas, o Living HNK traz uma vertente contemporânea, com pitadas de temperos regionais brasileiros e internacionais.

Para começar o dia, o Living HNK oferece combinados com suco, pão na chapa, bolo caseiro e salada de frutas, além de ovos mexidos (R$ 18), queijo quente (R$ 25) e toast de presunto e queijo (R$ 25).

No quesito aperitivo, entre as possibilidades estão o dadinho de tapioca (R$ 19); o Panini Living (R$ 22), uma porção de pão de queijo recheado com costelinha desfiada, cebola caramelizada na Heineken e queijo canastra; e o Buffalo Wings (R$30), cortes de meio da asa levemente picantes, pincelada com barbecue e acompanhadas de molho ranch e cenoura.

Se a fome aumentar, a casa oferece o Risoto de Limão Siciliano (R$34); o Ravioli ao Sugo (R$34), recheado com muçarela de búfala e envolto em molho de tomate; o Living Parmeggiana (R$46), o Mignon ao Poivre (R$48), servido com fritas e arroz; e o Salmão Ao Pesto (R$43), servido com arroz branco e legumes assados.

O cardápio conta ainda com o BLT Burger (R$26) e as pizzas de muçarela (R$26); marguerita (R$26); calabresa (R$26) e portuguesa (R$26). Todas as opções podem ser acompanhadas e harmonizadas com todo o portfólio de bebidas do grupo Heineken, como a Baden Baden, a Eisenbahn, a Lagunitas e a Blue Moon, além, claro, da própria Heineken.

Entre as opções de sobremesa estão o pudim (R$12), o brigadeiro brulee (R$12) e o brownie&ice cream (R$14).

Bebidas e drinques

No maior Living HNK do mundo, o que não poderia faltar para os clientes é cerveja Heineken gelada. Na casa, é possível degustar tanto a bottled beer da Heineken (R$ 13), quanto da Baden Baden (R$ 47), da Eisenbahn (R$25), da Lagunitas (R$ 46) e da Blue Moon (R$ 46). Quem prefere um chope, também terá essa opção. De 300ml da Heineken, sai a R$ 14 e o da Amstel, também de 300ml, a R$ 13.

Os consumidores que quiserem tomar uns bons drinques também terão uma vasta variedade de coquetéis. Os clássicos com Gin, como o Liverpool (R$ 36), com Schweppes tônica e limão siciliano; e o New York (R$39), com Beefeater Pink, Schweppes tônica e morango. A carta de drinques ainda inclui caipirinhas e outros tradicionais como Moscow Mule (R$ 41); Old Fashioned (R$ 48), e Mojito (R$ 38).

Serviço

Living HNK Brasília

Local: Aeroporto de Brasília – na Praça Pick-up

Horário de funcionamento: todos os dias por 24 horas

Contato: @livinghnk