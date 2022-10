Confira dicas de gastronomia e entretenimento para o Dia das Crianças

Sugestões vão de café da manhã com um vista 360° da cidade a mini oficina de pintura

Um dia inteiro para celebrar a infância. Essa é a proposta do Dia das Crianças, comemorado todo dia 12 de outubro. A data traz diversas possibilidades para celebrar o amor pelos pequenos com diversão e alegria. Em Brasília, algumas alternativas envolvem atividades lúdicas como contação de histórias e mini oficina de pintura, e opções deliciosas de gastronomia para quem não perde uma boa guloseima. Confira:

Para lidar com o calor

Além de contar com uma praça cheia de brinquedos e ter uma parte kids no cardápio, o Living Heineken Brasília promete adoçar o Dia das Crianças do público mirim. A cada R$100 em consumação (por mesa), os pequenos ganham uma taça de sorvete e podem escolher entre os sabores creme, chocolate e morango. A promoção foi pensada como forma de celebrar a data, homenagear os pequenos e, de quebra, acompanhar as altas temperaturas de Brasília.

Brunch no Mezanino Gastrobar

Para comemorar o Dia das Crianças, o Mezanino Gastrobar oferecerá o delicioso brunch da casa neste dia 12 de outubro. O serviço, tradicionalmente servido aos domingos e feriados, das 9h às 14h, tem opções de combo que oferecem pães e bolos premium feitos na casa, pão de queijo caseiro e croissants artesanais, além de opções veganas. Na compra de um combo para um adulto, o combo infantil (R$ 31) sai com 20% de desconto. As atrações para a criançada no dia 12 também incluem pintura de rosto e distribuição de balões, tornando a experiência ainda mais divertida.

O combo Brunch Mezanino inclui uma opção de pão de queijo, croissant ou torrada – todos com recheios para lá de requintados, com ingredientes do cardápio autoral da casa -, um café espresso 3 Corações, um suco natural com a fruta do dia e uma fatia do bolo do dia. O combo com o Toast da Casa (torrada recheada com ricota da casa, presunto cru, tomate confit, pesto de rúcula em redução de aceto balsâmico com parmesão e limão), por exemplo, sai por R$ 54. Com um valor a mais, o suco pode ser substituído por soda italiana (+ R$ 5) ou as opções alcoólicas mimosa (+ R$ 15) e Bloody Mary (+ R$ 22), para os adultos. No combo infantil, o diferencial fica por conta do sanduíche divertido, um sucesso entre as crianças.

O combo vegano (preço fixo de R$ 51), por sua vez, inclui o suco, o café, duas frutas do dia, uma fatia do bolo vegano do dia e, como acompanhamentos principais, um sanduíche na alface com cogumelos, tomate confit e aioli de leite de castanha-do-Pará, ou uma fatia de torta de abobrinha. O Mezanino Gastrobar fica no rooftop da Torre de TV e reúne alta gastronomia, com um cardápio assinado pelos chefs Marcos Nery e Matheus Brito, além de uma proposta cultural agitada, com baladas e outras ações.

Cheeseburger e churros

Para mimar os pequenos, o Pobre Juan Brasília montou um combo especial (R$62), que estará disponível dos dias 12 a 16 de outubro – ou até acabarem os estoques. Em uma caixa personalizada e com formato de lancheirinha, as crianças poderão desfrutar de um cheeseburger; de uma porção de batata frita; de três palitos de churros especiais, que vêm com doce de leite, chocolate e granulado, para cada criança escolher como quer montar o doce; uma bebida (água, suco ou refrigerante); e um copo personalizado, no qual as crianças poderão desenhar e soltar a imaginação usando giz de cera. Para os fãs de doce, há, também, a possibilidade de comprar apenas o churros e o copo, por R$36.

Maratona de brincadeiras

Uma semana inteira de atividades dedicada aos pequenos. Para o Dia das Crianças deste ano, a Fazenda Churrascada Brasília e a Jump Mania criaram um cronograma de cinco dias de muita diversão. De quarta (12/10) a domingo (16/10), das 14h às 18h, os pequenos poderão se esbaldar em várias atividades.

Na quarta-feira, dia do feriado, vai ter oficina de slime; escultura de balões e tatuagem temporária. Na quinta, haverá escultura de balões e oficina de João Bobo de balão. A sexta-feira contará com pintura facial e oficina de barangandã. No sábado, os pequenos poderão fazer pintura facial, escultura de balões e oficina de slime. Por fim, no domingo, finalizando a programação com chave de ouro, haverá tatuagem temporária. Para deixar a brincadeira ainda mais divertida, haverá distribuição de pipoca. O valor por hora de diversão é R$45 para crianças acima de 4 anos.

Para repor a energia gasta com tanta atividade, o cardápio kids da Fazenda Churrascada Brasília inclui o Prato Kids (R$32), que vem com paillard (tiras fininhas de carne), arroz branco, feijão e purê de batata; e o X-burguer Kids (R$29), feito com pão, carne e queijo cheddar.

Leitura Para Todos

O Boulevard Shopping Brasília não podia deixar faltar mais uma edição do projeto “Leitura para Todos” no mês dedicado às crianças. Nos dias 12, 15 e 16 de outubro, o mall promoverá uma oficina de atividades com contação de histórias do livro “Entre cores e olhares”, um circuito de atividades, com histórias e pintura, tudo gratuito.

A programação começa com a contação da história do livro “Entre cores e olhares”, que conta uma amizade entre uma menina e um coelho pintado em um quadro abstrato, transcendendo da arte para a vida. Em seguida, a garotada irá desenvolver as atividades sugeridas pelo livro e dar asas à imaginação em uma mini oficina de pintura, levando a obra de arte para casa. Todas as atividades acontecem simultaneamente de 13h às 19h no mall.

As atividades são destinadas para crianças de 3 a 10 anos, acompanhadas dos pais/responsáveis e acontecem com 8 crianças por período, cada turma com 30 minutos de duração. O ponto de encontro é no lounge em frente à Riachuelo, com participação por ordem de chegada.

Serviço:

Living Heineken Brasília

Quando: 12 de outubro

Local: Praça Pick-Up do Aeroporto Internacional de Brasília

Horário de funcionamento: 24h, todos os dias da semana

Mais informações: @livinghnkbrasilia

Mezanino Gastrobar

Quando: 12 de outubro

Local: rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Funcionamento: terça-feira a domingo

Mais informações e horários: @meza.nino ou (61) 99167-7812

Observação: o Mezanino atende com ou sem reservas. Para consultar a disponibilidade de mesas, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número indicado acima. Reservas de até 8 pessoas por mesa, com tolerância de espera de no máximo 10 minutos.

Combo Especial do Pobre Juan Brasília

Quando: 12, 13, 14, 15 e 16 de outubro

Valores: R$62 o combo completo; R$36 churros especiais + copo personalizado

Local: Shopping Iguatemi Brasília, piso térreo – Lago Norte

Fazenda Churrascada Brasília

Quando: 12, 13, 14 e 15 de outubro

Horário: das 14h às 18h

Local: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul, Brasília

Valores:

Para crianças acima de 4 anos (Não é necessário responsável acompanhando):

30 minutos – R$30 / 1 hora – R$45 / Ilimitado no dia – R$70

Combo família (pago na mesma comanda):

2 crianças por tempo ilimitado no dia – R$60

3 crianças por tempo ilimitado no dia – R$50

4 crianças por tempo ilimitado no dia – R$40

Para crianças menores de 4 anos (Necessário ter um responsável acompanhando):

Crianças de até 2 anos: 1h de cortesia, após isso, R$35 por tempo ilimitado no dia.

Crianças de 3 anos: R$35 por tempo ilimitado no dia.

“Leitura para Todos” no Boulevard Shopping Brasília

Quando: 12, 15 e 16 de outubro

Horários: 13h às 19h

Local: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conj J – Asa Norte) – lounge em frente à Riachuelo

Entrada gratuita, sujeita à lotação