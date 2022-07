Confira as operações gastronômicas do Na Praia

A Barraca do Coco funciona todos os dias; além dela, conheça as opções para quem for curtir os shows do festival!

A temporada da praia de Brasília já começou e além da programação cultural, esportiva e infantil, um dos destaques do Na Praia é a parte gastronômica. Com menus de restaurantes da cidade, são mais de 20 operações gastronômicas. O restaurante principal é a Barraca do Coco, que funciona diariamente e nos faz imergir no universo praiano à beira do Lago Paranoá, com uma arquitetura minimalista e moderna. Foto: Reprodução Todas as mesas são literalmente pé na areia e o cardápio traz os principais pratos do Coco Bambu, que realiza a operação, e também novidades exclusivas, como a caranguejada e o arrumadinho de carne seca. Além disso, de quinta a sexta-feira, nos dias de show, a vila gastronômica do complexo funciona com mais de 20 restaurantes de Brasília. Confira a lista: Adega

Açaí Casca

Acarajé & Cia

American Cookies

Bolo da Ivone

Casa Baco

Casa Doce

Coxinha Café e um Chêro

De Paulina – Bodegón

Dog da Igrejinha

Dr. Churros

Dr. Pipoca

Marzuk

Naia Sushi

Pamonha Pura

Pastel MIX

Primo Pobre

Ricco EQB (nova operação da Ricco)

Strogonoff Paulo Tarso

Superquadra

Tio Gu Creperia

Ubud

Xoxô To Go Foto: Reprodução Na Praia Festival Até 11 de setembro Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe Instagram: @tevejonapraia Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc Horários de funcionamento: Barraca do Coco Segunda a quinta-feira: das 11h30 às 15h30, e das 18h à 0h Sexta-feira a domingo: das 9h às 23h *De Segunda a sexta-feira, o acesso é liberado sem necessidade de ingresso (exceto em horários de show). Nos fins de semana, é necessário adquirir o ingresso de Sábado ou Domingo Na Praia para acessar o Parque. Vila gastronômica Quintas e sextas de show: das 18h à 1h Sábado: das 11h à 1h Domingo: das 11h à 0h *Horários sujeitos à alteração