Confeitaria recebe alunos de Nutrição do Senac

Alunos visitaram a Quitutices, confeitaria especializada em preparar itens sem glúten e sem lácteos

A confeitaria inclusiva Quitutices, na 215 Sul, voltada para preparos sem glúten e sem lácteos, recebeu, nesta terça-feira (16), alunos do curso Técnico em Nutrição e Dietética do Senac para uma visita técnica. O foco foi apresentar aos alunos como deve ser organizada e preparada, na prática, uma cozinha profissional, além da dinâmica em dia de atendimento normal.

A chef Inaiá Sant’Ana explicou que o intuito foi mostrar como fazer as substituições de ingredientes, já que a Quitutices atende às restrições alimentares do público celíaco e alérgico à proteína do leite de vaca (APLV). Os alunos também puderam ver o processo de criação das receitas e observar toda aplicação das boas práticas de segurança alimentar estabelecidas pela Anvisa e Vigilância Sanitária.

Ainda segundo Sant’Anna, é de extremo valor ter profissionais que são capacitados no conhecimento e na vivência no segmento de alimentos para alérgicos. “O ambiente seguro é fundamental para evoluirmos nas boas práticas aplicadas a essa área, inclusive quando falamos em estabelecimentos que não são voltados para esse público. Profissionais que entendam sobre contaminação cruzada, a diferença entre intolerância e alergia, facilitam a vida tanto de empreendedores do segmento como das pessoas que sofrem com algum tipo de restrição alimentar”, finaliza.

A professora do Senac, Clariane Ramos, explica que esse tipo de atividade em campo aproxima o profissional da realidade do dia a dia da profissão. “Para eles, parece que é algo muito distante. Eles pensam: ‘Ah, se um parente meu tiver [a condição] ou eu precisar trabalhar com um paciente, vai ser muito difícil’. Por isso, eu quis muito levá-los a um local que fosse referência no ramo, para que eles pudessem olhar uma coxinha, apesar de ser para quem tem restrição alimentar, e ver que ela é bonita, apetitosa, que não é como a gente pensa”, conta.