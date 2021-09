Concha y Toro marca presença na ProWine, neste mês em São Paulo

A principal produtora de vinhos da América Latina, Concha y Toro lançará na ProWine novo rótulo, o Trivento Reserve Rosé Malbec

A Concha Y Toro, vinícola líder no segmento de importados no Brasil, marcará sua presença na ProWine São Paulo, de 5 a 7 de outubro, no Transamérica Expo Center. O stand da empresa foi montado como um espaço de imersão nas principais marcas da Companhia –, Casillero del Diablo, Diablo, Trivento, Marques de Casa Concha, Don Melchor, The Cellar Collection e Reservado Concha y Toro –, de modo que os visitantes possam conhecer todo o portfólio da Viña, segundo maior produtor mundial de vinhos.

Durante a feira, terá destaque o lançamento Trivento Reserve Rosé Malbec, que vem para integrar a família da marca no Brasil, que já conta com os rótulos Trivento Reserve Malbec e Trivento Reserve White Malbec. Além disso, a VCT Brasil terá um espaço para contar o que torna suas marcas únicas. “A feira é uma vitrine estratégica para expor nosso amplo portfólio e lançamentos para o mercado nacional, estreitar relacionamento com os clientes e principais stakeholders da indústria”, comenta Pietro Capuzzi, Head de Marketing&Trade da VCT Brasil.

Maior feira da América Latina para vinhos e destilados, a ProWine São Paulo tem como foco o segmento B2B para geração de negócios e desenvolvimento da indústria. São esperados cerca de 4 mil visitantes, 350 marcas de vinho e destilados, e cerca de 9 países participantes.

Carmín de Peumo, um dos vinhos que compõem a linha The Cellar Collection

Don Melchor 2018

Trivento Golden Reserve Malbec. Foto: Divulgação

Sobre a Concha y Toro

Fundada em 1883, a Vinha Concha y Toro é a principal produtora de vinhos da América Latina e uma das vinícolas mais importantes do mundo. Presente em mais de 140 países, com 12 filiais de distribuição, é a 1º em exportação de vinho chileno, e a 4º em volume mundial. A empresa cultiva 9.388 hectares de vinhedos no Chile, na Argentina e nos Estados Unidos, o que torna o grupo Concha y Toro o segundo maior a nível mundial com vinhedos próprios.

Considerada a primeira indústria de vinho ultra premium chileno, e a primeira vinícola do mundo a ter suas ações na bolsa de Nova York. Seu amplo portfólio de vinhos inclui marcas altamente reconhecidas, entre elas o ícone Don Melchor, o Marques de Casa Concha e o Casillero del Diablo. Reconhecida mundialmente pela qualidade de suas vinícolas e excelência de seus vinhos, a Concha y Toro ganhou grandes prêmios, entre eles, o mais recente: Casillero del Diablo é umas das marcas de Vinho mais Poderosa do Mundo, pela Wine Inteligence 2020.