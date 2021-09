Brasília ganha novo complexo de eventos e gastronomia

Com data de abertura marcada para o próximo dia 10 de setembro, o Versá Restaurante & Eventos, é mais uma novidade que chega à cena gastronômica brasiliense.

Localizado no Setor de Industria Bernado Saião no Núcleo Bandeirantes, o espaço terá cardápio assinado pelo chef reconhecido internacionalmente Flávio Rodrigues.



Um ambiente aconchegante, com ares sofisticados e boa gastronomia: essa é a premissa do novo complexo de eventos e gastronomia de Brasília, batizado com “Versá”, é capitaneado pelos empresários Osmar Figueiredo e Simone Borges, que gerenciam marcas como o espaço para eventos “Contemporâneo Park” e o reconhecido e premiado da cidade “Coffee Break Buffet”.

“Em meio a crise mundial, conseguimos manter o foco em trazer um novo espaço de gastronomia e entretenimento para Brasília, nosso espaço hoje está gerando 150 empregos diretos para a cidade, além de aumentar as opçoes para realização de eventos e momentos de experiências únicas”, declara o empresário Osmar Figueiredo

Com o décor todo em madeira e preto, o local terá capacidade para receber cerca de 300 pessoas sentadas. Tantos clientes são esperados pelo chef Flavio Rodrigues à frente da cozinha e mente criadora do menu da casa.

O cardápio será diferenciado com foco em cortes de carnes nobres. A operação conta com uma parrilla assistida, onde os clientes poderão acompanhar o próprio prato sendo preparado. Para harmonizar guarnições especiais, os clientes que quiserem outras opções de proteína, haverá também peixe e pratos vegetarianos, além de uma ilha de Buffet de entrada com frios e antepastos, a casa também terá massas e pizzas assadas direto no forno a lenha.









Com funcionamento de terça a domingo, sendo de 11:30 às 15h para almoço, das 18h às 20h o happy hour com drinks e pratos com descontos especiais e das 18h às 0h jantar.

No 2º andar do complexo, espaços para realização de eventos sociais, corporativos, seminários, workshops, pequenos congressos, treinamentos, casamentos e festa de 15 anos, datas comemorativas e etc.

O espaço comporta eventos para até 400 convidados no salão principal e se ajusta, por meio de divisórias moduláveis, em 4 salas com capacidade para 100 convidados cada e mais 2 Salas Vip’s para palestrantes e salas de apoio.

Com um amplo Foyer que está equipado com isolamento acústico, sistema de som, projetores e microfones.

Tudo isso em um ambiente climatizado, entrada e elevadores exclusivos com recepcionista, acessibilidade, segurança, estacionamento amplo para até 100 veiculos e amplos banheiros com fraldário.

Serviço

Versá Restaurante & Eventos

Onde: SIBS Quadra 2 Conjunto B lote 3/5 –

Núcleo Bandeirante

Quando: Inauguração 10 de Setembro

Funcionamento: Terça a domingo

Horário: 11:30 as 0h