Com mais de 130 casas, Brasília Restaurant Week está de volta

Evento começou ontem (27) e vai até 3 de setembro

A 28ª edição do Brasília Restaurant Week começou! Com mais de 130 casas participantes em várias regiões do Distrito Federal, o evento começou ontem (27) e vai até 3 de setembro.

Nesta primeira semana, os menus estarão restritos a clientes da Caixa Econômica Federal que pagarem a conta com cartões Visa. A partir de 3 de agosto, enfim, o Restaurant Week fica disponível a todos.

A 28ª edição terá quatro tipos de menu. São eles:

Tradicional (R$ 49,90 almoço e R$ 64,90 jantar);

Plus (R$ 68,90 almoço e R$ 78,90 jantar);

Premium (R$ 79 almoço e R$ 109 jantar);

Diamond (R$ 99 almoço e R$ 139 jantar).

Dentre os restaurantes estreantes estão o Mezanino, na Torre de TV; algumas operações do Mané Mercado, como Lima Cucina Peruana, Juá e Superquadra; a rede Coco Bambu (Águas Claras, Brasília Shopping, Iguatemi, Lago Sul, ParkShopping e Taguatinga Shopping); o Vasto Restaurante; e o Venicce Beach.

Serviço:

28ª Brasília Restaurant Week

De 27 de julho a 3 de setembro (até 2 de agosto, restrito a clientes Caixa)

Valores: de R$ 49 a R$ 139

Confira a lista de restaurantes participantes

Mais informações: @restaurantweekbrasil