Chef do 7° melhor restaurante do mundo prepara jantar exclusivo na Chapada dos Veadeiros

Rueda vai preparar, no Rústico Premium Grill, um menu surpresa com suas duas especialidades: carne de porco e culinária caipira

No próximo dia 20, o chef Jefferson Rueda, da Casa do Porco (SP), eleito o sétimo melhor restaurante do mundo pela lista “The World’s 50 Best Restaurants”, da revista britânica “Restaurant”, estará na Chapada dos Veadeiros para preparar um jantar exclusivo. O evento ocorre no Rústico Premium Grill.

Rueda vai preparar um menu surpresa com suas duas especialidades: carne de porco e culinária caipira. O chef preparou um menu de quatro etapas: recepção, entrada, prato principal e sobremesa, utilizando seus próprios ingredientes, como os produtos do frigorífico Porco Real. A refeição será harmonizada com vinhos e bebidas selecionadas.

Os interessados em apreciar a iguaria de Rueda devem fazer sua reserva pelo WhatsApp do Rústico (veja no fim do texto) mediante pagamento antecipado via pix ou transferência bancária. A experiência inclui menu degustação e bebidas.

Chef Jefferson Rueda. Foto: Divulgação

Chef Jefferson Rueda, da Casa do Porco, prepara jantar especial no Rústico Premium Grill

Quando: 20 de agosto

Onde: Rústico Premium Grill – Vila de São Jorge, Chapada dos Veadeiros (GO)

Horário: 20h às 00h

Valores: R$ 600,00 por pessoa e R$ 1.000,00 o casal (inclui o menu degustação e as bebidas)

Mais informações e reservas: WhatsApp (62) 99650-6476