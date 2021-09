Ceviche sem Peixe (Vegetariano ou Vegano)

Veja duas opções para consumir o famoso prato se você é vegano ou vegetariano

Típico na culinária peruana, o Ceviche caiu nas graças dos brasileiros e é uma excelente opção para refrescar nestes dias de sol e calor. O prato se baseia em peixe cru marinado em suco de limão (ou outro cítrico), mas também é servido com outros frutos do mar, como lagosta, polvo e camarão. Para os que não consomem proteína animal, a sugestão tem ganhado versões vegetarianas e veganas. Confira onde encontrar e degustar:

Taypá – QI 17 do Lago Sul

O premiado peruano comandado pelo chef Marco Espinoza apresenta o El Vegano (vegetais crus com leite de tigre de laranja, gengibre e quinoa crocante), R$ 63,50.

Taypá – El Vegano. Foto: Inove Aceleradora

Wine Garden – Pontão do Lago Sul

Com novidades em seu menu e a abertura no almoço, o Wine Garden sugere o Ceviche de Melancia e Cajú (melancia com caju, pimenta dedo de moça, salsa, suco de tangerina, cebola roxa e chips de banana), R$ 35,00.

Wine Garden – Ceviche de Caju e Melancia

Serviços

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar

(de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

Aceita cartões: Visa/Mastercard /Amex

Tem wi-fi e acessibilidade para deficientes

www.taypa.com.br – email: [email protected]

Wine Garden

Segunda a segunda, das 12h à 0h

Reservas (somente via whatsapp): (61) 99211-5375

Instagram: @winegardengb

Pontão do Lago Sul