Casas apostam em receitas autorais para o Dia Mundial do Vegano

Data é celebrada nesta terça-feira, 1 de novembro

Em 1º de novembro é celebrado o Dia Mundial do Vegano. A data é dedicada para quem opta por não consumir nenhum produto que tenha origem ou que foi testado em animais. No Brasil, em 2018, aproximadamente 7% da população era considerada vegana e 55% dos brasileiros dariam preferência para produtos veganos, se houvessem indicações nas embalagens, ou se o preço fosse igual aos produtos já vendidos no mercado, segundo o Ibope. Em Brasília, restaurantes apostam em pratos autorais e saborosos.

No Horta Cozinha Criativa (202 Sul), uma boa pedida é o Churrasco da Terra (R$ 39,90), em duas versões, como a do PF do Horta: espeto de legumes e cogumelos grelhados ao molho oriental, arroz (branco orgânico ou integral), feijão orgânico e chips de batata inglesa; ou a do Menu Horta: espeto de legumes e cogumelos grelhados, cuscuz, acelga, repolho e molho oriental artesanal. Outra sugestão é o Wrap Veg (R$ 29,90): enrolado de couve recheado com mix de macarrão de legumes, pasta de tofu e pesto com cogumelos salteados. Acompanha mini salada.

Para quem gosta de um hambúrguer, o cardápio conta com o Veg (R$ 33,90): mix de cogumelos salteados, pão de abóbora, alface orgânico, tomate orgânico, queijo veg, bacon de tofu e creme pesto de pancs. Para a sobremesa, a casa serve Cheesecake Vegano (R$ 19,90): de tofu feito sem lactose com calda de fruta sazonal.

Foto: Rafaela Felicciano

Já o Aloha Ni Hao (Águas Claras) traz o tradicional prato havaiano poke. O restaurante oferece a opção para montar, a partir de R$ 48,90, ideal para personalizar o prato com os ingredientes favoritos. Um dos itens é o shimeji, que pode ser combinado com mais de 30 acompanhamentos disponíveis para completar a tigela, como beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa e muito mais.

Foto: Divulgação

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) aposta no Tofu na brasa ao molho curry (R$ 57,90) acompanhado de cous cous marroquino e picles variados; e no Cogumelos salteados com arroz caldoso de tucupi (R$ 49,90). No Italianíssimo (412 Norte) o destaque é Cannelloni Vegani (R$ 82,90): finas fatias de berinjela, recheado com três cogumelos e legumes ao molho napolitano com espinafre.