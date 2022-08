Casa Graviola apresenta menu executivo

As opções são válidas de segunda a sexta-feira, exceto feriados. O prato do dia sai ao valor de R$ 46

O Casa Graviola, localizado na 202 Sul e no Terraço Shopping, apresenta um menu executivo para a hora do almoço As opções são válidas de segunda a sexta-feira, exceto feriados. O prato do dia sai ao valor de R$ 46. Com acréscimo de chá e uma bola de sorvete ou café, passa a custar R$ 52.

Confira as sugestões:

Segunda-feira

Vegetais da horta na wok com for de sal e cogumelos ou Sobrecoxa de frango Korin® assada ao pesto de manjericão e purê de batatas

Terça-feira

Risoto de cogumelo shimeji com queijo vegano ou Rostie de frango Korin® e batata doce

Quarta-feira

Escondidinho de cogumelos paris ou Sobrecoxa de frango Korin® assada com ‘aioli’ de tofu e arroz negro

Quinta-feira

Moqueca de banana da terra com arroz cateto ou Croquetas de atum fresco com ‘aioli’ de tofu e arroz negro

Sexta-feira

Feijoada vegana com arroz negro, couve refogada, farofa de pão e laranja ou Frango Korin® grelhado, arroz negro, feijão vermelho e farofa de pão

Serviço

Casa Graviola

Asa Sul – CLS 202, Bloco B, loja 34

(61) 3541-5943 / (61) 9615-0757 (WhatsApp)

Terraço Shopping – Todos os das, das 11h30 às 22h

Telefone: (61) 99265-5252 / WhatsApp (61) 99265-5252