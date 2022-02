Piselli Brasília abre alas para o carnaval e lança carta de drinques com pratos harmonizados

Um dos períodos do ano mais aguardados chegou! Ainda sem grandes aglomerações, mas com a mesma animação de sempre, foliões estarão espalhados pela capital buscando opções atrativas para curtir o carnaval. Pensando nisso, a partir desta semana e emendando com a semana pós-carnavalesca, o Piselli Brasília abre alas para o lançamento da sua carta de drinques harmonizados com pratos exclusivos do menu.

De acordo com o bartender Gabriel Pereira, a seleção, que vai até o dia 15 de março, foi feita minuciosamente com sugestões especiais. Dentre elas, o Negroni Sbagliatto (R$44), inventado em Milão no ano de 1968, que tem adição de espumante (Vemouth, Campari e Prosseco) e pode acompanhar entradas, como o IL carpaccio (R$53) com azeitonas pretas, salpicado de amêndoas tostadas e lascas de queijo grana padano.

Outra opção, que acompanha muito bem petiscos, como o Gambero Nero (R$65), camarão empanado no tempurá negro, aioli defumado e bottarga, é o Piselli Basilico (R$41), feito de gin, manjericão, limão e xarope de açúcar. Outra dica do especialista é harmonizar o tradicional Moscow Mule (R$39) – vodka, suco de limão e espuma de gengibre – com pratos leves, como o Tartar di tonno (R$69) – com sabor de atum, pepino, emulsão de limão e geleia de hortelã. A versão grande acompanha ainda mini salada.

Gambero Nero. Foto: Divulgação

Piselli Basílico. Foto: Divulgação

Os destaques da carta ficam para o Brasiliano (R$39), composto por Cachaça Valdomiro, redução de maracujá com baunilha, xarope de cumarú, limão taiti, manjericão e angostura. O drinque tem pegada refrescante e frutada, com a presença do manjericão macerado encorpando o sabor e o toque do maracujá”, explica Gabriel. Para uma boa harmonização, a escolha fica por conta do Ravioli de Brie combinado com a acidez da pera (R$91), dando um gosto agridoce com molho de manteiga e mel trufado.

Ravioli de Brie. Foto: Divulgação

Brasiliano. Foto: Divulgação

Outro queridinho da lista, é o Whiskey Sour (R$39) que, segundo Gabriel, o próprio nome “sour” já indica que apresenta um corpo cítrico e combina com pratos mais leves, como o Peixe Livornese (R$98), incrementado com marinada de alcaparras, ervas e azeitonas pretas com purê al Limone. “O drinque é feito com whiskey Bourbon, xarope de açúcar, limão e angostura, e apresenta cremosidade graças a sua espuma”, conta o bartender.

Já o Negroni Invechiatto (R$46) é feito de gin, Vermouth rosso e Campari, repousado em barrica de carvalho Francês, “ou seja, a madeira presente deixa o drinque mais pesado, bem amargo e pede um prato mais estruturado, como o Risotto Montalcino (R$97), feito com vinho tinto, linguiça artesanal local e radicchio”, explica Gabriel.

Risotto Montalcino. Foto: Divulgação

Negroni Invechiatto. Foto: Divulgação

E, completando o time, o clássico Gin Tônica (R$44) com limão siciliano ao lado de uma cremosa Burrata e Pomodori (R$61), mix de tomates sweet grape. Combinações bastante variadas para agradar todos os paladares nos dias de folia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Burrata e Pomodori. Foto: Divulgação

Gin Tônica. Foto: Divulgação

Serviço:

Piselli Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h.

Para mais informações: (61) 99913-7191