Buffalo Bio lança pacotes de confraternizações para o fim de ano

Grupos podem personalizar serviços com inclusão de rodízio completo e bebidas

O fim de ano chegou e todo mundo já se prepara para uma temporada de confraternizações ao lado de amigos, colegas de trabalho e familiares. Para aproveitar esse momento de espírito festivo, principalmente para quem aprecia carnes nobres, a tradicional churrascaria Buffalo Bio, com mais de 20 anos de história em Brasília, lança pacotes especiais para grupos celebrarem o ano que passou.

A casa oferece opções para deixar a celebração ainda mais divertida. Para acima de 20 pessoas pagantes, o restaurante oferece rodízio completo, incluindo refrigerante, água, suco e sobremesa, com 3h de duração, no valor de R$140 por pessoa.

O comensal pode saborear deliciosas saladas, queijos, guarnições, frios, sashimi e sushis, frango, linguiça, além de uma variedade de cortes especiais de carne bovina, como ancho, carré de cordeiro, cupim defumado, contra filé angus, shoulder steak, picanha, maminha, costela, carne de sol, fraldinha, alcatra, entre outros.

A churrascaria ainda disponibiliza pacotes especiais para outros tipos de eventos, com preços acessíveis, podendo incluir bebidas alcoólicas ou sem álcool, além do delicioso rodízio. O espaço tem capacidade para até 320 pessoas. Já o salão privativo comporta até 150 lugares. Os valores variam de acordo com o número de pessoas e serviços escolhidos. Reservas e orçamentos através dos telefones: (61) 3397-2443 ou 3397-2446.

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30; Jantar das 18h30 às 23h; Sábado e domingos, almoço das 11h30 às 16h; e Jantar das 18h30 às 23h

Reservas e orçamentos: 3397-2443 / 3397-2446