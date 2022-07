Blue Cup: espaço chega ao Sudoeste e promete ser referência para os apreciadores da charutaria

Em um ambiente mais intimista, os clientes poderão desfrutar o prazer de um bom charuto, além da adega e um cardápio diverso

Tradicional reduto dos amantes de charutos. É assim que nasce o Blue Cup. Com um pouco mais de 55 mil habitantes, a região do Sudoeste/Octogonal acaba de ganhar um espaço aconchegante, intimista e discreto para os apreciadores de charutos, bons aperitivos, vinhos e drinks.

O espaço – localizado na parte comercial do Edifício Antares Center – traz um novo conceito de ambiente para os moradores, possibilitando, desde uma reunião de negócios até um encontro casual com amigos. Tudo isso em horário comercial, já que a casa funcionará, a partir da segunda quinzena de junho, de segunda a sexta, de 12h às 20h. O espaço é dividido em dois ambientes: a parte interna, que comporta até 20 pessoas, e a parte externa, até 12.

Foto: Reprodução

Comandado por Jessé Costa, o novo empreendimento proporciona uma verdadeira experiência para quem gosta de charuto e vinho, e quer estar em um local descontraído e diferenciado em Brasília. “Esperamos um público bem eclético, mas principalmente aqueles acima de 30 anos que sejam admiradores da charutaria e de uma boa adega. A ideia é ser um ambiente mais reservado, com uma música ambiente, algo discreto”, explica.

Na charutaria, que funciona na parte externa, há opções para todos os gostos e perfis na Blue Cup, desde a intensidade mais suave à mais forte. Charutos de Cuba, Itália, Nicarágua e Brasil estarão presentes no espaço, de R$ 98 a R$ 190. Será possível experimentar sabores ricos de madeira, tabaco, cacau, café, frutas cítricas e nozes a sabores médios florais, com café, baunilha, cacau e tabaco.

Na adega, os clientes poderão encontrar vinhos tintos como o português Malbec Herdade do Peso – Vinha do Monte que apresenta um corte das uvas mais utilizadas no Alentejo, tornando-o um vinho bastante característico da região, com cor intensa e arroxeada, taninos marcados e acidez viva. Também Malbec, o Trapiche – Vineyards não tem erro. A bebida possui um vermelho intenso com traços violáceos, aromas bem frutados, com traços de ameixa e cereja, e paladar redondo, com toques de trufas e baunilha. Por último, para quem gosta dos chilenos, a opção é o Château Los Boldos – Grande Reserve (Carménère), um vinho com aromas de intensidade média, de fruta negra, chocolate e notas de especiarias, e um paladar volumoso, de taninos arredondados pela madeira. Fruta doce e leve defumado.

Foto: Reprodução

Detalhes do cardápio

Para acompanhar, o cardápio traz comidinhas com receitas fáceis e não menos deliciosas. “Ele foi criado para harmonizar bem com a charutaria, por isso é enxuto e objetivo. O Blue Cup vem com esse propósito: um café para quem aprecia os charutos”, explica Costa. Entre as opções, Ovos mexidos (R$ 14) com fatias de bacon, Pão de queijo (R$ 10), Pão com mortadela (R$ 16), Avocado Toast (R$ 16) feito com torrada, abacate, ovo pochê e farofa de bacon, Brioche na chapa (R$ 9) e Hot dog artesanal (R$ 18), servido com pão brioche, salsicha 100% suína e molho artesanal.

Foto: Reprodução

O Menu traz também a Tábua de frios (R$ 30), uma combinação de dois tipos de queijo, salame, presunto, tomate, azeitona e amendoim, uma Salada (R$ 16) preparada com alface, tomate, cebola roxa, palmito, queijo e parma, Focaccia (R$ 18) com tomate confit e queijo e Dadinho de tapioca (R$ 28) acompanhado de geleia de pimenta ou mel.

Sapore Di Toscana – Degustação de charutos Toscano e palestra com Paulo Heise

A casa também traz em seu conceito o atendimento a eventos especiais e privados e já tem um exclusivo marcado para hoje, 29 de junho, das 19h às 21h. O Sapore Di Toscana será uma degustação dos charutos Toscano e contará com palestra de Paulo Heise, importador exclusivo da marca no Brasil, sobre a história, a produção e dicas de consumo. Este será o primeiro evento em Brasília.

Na ocasião, os participantes ganharão dois charutos Toscano, duas taças de vinho, uma focaccia e uma bruschetta. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp: (61) 99166-8450. O valor é R$ 90 por pessoa e é vedada a participação de menores de 18 anos.

Foto: Reprodução

Serviço

Blue Cup

Endereço: CCSW 05 LOTE 02 BL. B1 LOJA 57/61 – Ed. Antares Center, Sudoeste

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 12h às 20h

Instagram: @bluecup.df

Mais informações: (61) 99166-8450