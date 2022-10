Bla’s lança cardápio executivo para o almoço

Opções estão disponíveis de terça a sexta, das 12h às 16h

Com a correria do dia a dia, serviços rápidos e práticos acabam sendo uma das maiores procuras do público brasiliense na hora de escolher um bom restaurante para almoçar. Por isso, casas de Brasília apostam em menus com sugestões de alto padrão de qualidade e sabor, mas com preço um pouco mais acessível. É o caso do Bla’s Cozinha de Culturas, que acaba de lançar pratos executivos, disponíveis de terça a sexta, das 12 às 16h.

Entre as opções, Strogonoff de frango (R$ 45,90): cubos de peito de frango ao molho de estrogonofe, acompanhado de arroz branco e batatinha palha artesanal; e Polpetone de carne (R$ 45,90): carne bovina recheada com queijo mussarela derretido, empanado no panko, molho artesanal de tomate e fettuccine com tempero especial do Bla’s.

Há ainda o Picadinho da casa (R$ 49,90): filé mignon ao molho madeira, acompanhado de arroz branco, farofinha artesanal, banana frita e ovo pochê; e a Salada à moda Bla’s (R$ 39,90) com alface, tomatinhos confit, sunomono, queijo parmesão,cebola roxa e molho pesto. Se preferir, acompanhe a sua salada com uma proteína grelhada à escolha, como baby beef (R$ 49,90), pescada amarela (R$ 49,90) e frango (R$ 45,90).