Bla’s aposta em happy hour com vinhos, caipirinhas e chopp

Para uma pessoa que aprecia boas bebidas, drinques saborosos e refrescantes são sempre bem-vindos. E para quem gosta de tirar um tempo para curtir mais a cidade, o Bla´s Cozinha Criativa (406 Norte) oferece um delicioso happy hour de bebidas como: vinhos, caipirinhas, caipiroskas e chope.

A casa oferece um com taças de vinhos tintos, rosés, brancos e espumantes (R$ 12,90). Para aqueles que preferem uma bebida mais forte, o restaurante disponibiliza a promoção para caipirinhas (R$ 12,90) e para caipiroskas de frutas, como morango, maracujá e cajuzinho do cerrado (R$ 15,90). As ofertas são válidas de terça a quinta, das 18h às 21h.

O Bla’s também chega como uma ótima opção para “sextar” com os amigos, com o delicioso chope Brahma (R$7,90), durante todo o dia. Já no domingo, a boa pedida é com caipirinha de limão (R$7,90), para harmonizar com a deliciosa feijoada do Bla´s no almoço.

Bla´s Cozinha Criativa

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Facebook | Instagram