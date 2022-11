Black November da Yolo Club chega a Brasília com novidades para os amantes de gastronomia

O aplicativo conta com mais de 100 restaurantes parceiros e oferece descontos imperdíveis

O Yolo Club é um aplicativo que oferece 100% de desconto no segundo prato em restaurantes renomados de Brasília (DF). Após o sucesso das edições anteriores, a Black November do Yolo Club chega à capital com a sua 4ª edição. Além de promoções, a empresa realizará sorteios ao longo deste mês.

Na primeira semana da Black November do Yolo, o plano anual de R$ 215,00 sairá por R$ 95,00. Após a primeira semana os descontos serão menores, mas continuarão até o fim do mês de novembro. O cliente paga o valor apenas uma vez e usa o ano todo.

Além dos descontos, o aplicativo do Yolo agora é ilimitado e conta com mais de 100 restaurantes parceiros. Recentemente, 30 novos restaurantes passaram a fazer parte do aplicativo. Além da facilidade e praticidade em adquirir a assinatura, os usuários podem repetir os estabelecimentos que mais gostaram, quantas vezes quiserem.

Para adquirir e fazer parte do clube de descontos, basta acessar o site ou comprar pelo próprio aplicativo. O site é yoloclub.com.br e o aplicativo está disponível nas lojas Google Play ou Apple Store.

Serviço

Yolo Club

Google Pay: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.app2b.yolo

Apple Store: https://apps.apple.com/br/app/yolo-club/id1468335128

Mais informações: www.yoloclub.com.br