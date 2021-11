Empresárias brasilienses inauguram Bistrô Maison

Do almoço ao jantar, experiências gastronômicas que dão água na boca e agradam a todos pelo sabor e ingredientes cuidadosamente selecionados

Comida afetiva, produtos frescos e fartura. Com esse conceito que as jovens empresárias e irmãs, Ariane Reis e Alessandra Bicalho, de família mineira, realizaram mais um grande sonho das suas vidas, e com ele surge o Bistrô Maison, localizado na Asa Sul. Mas a trajetória de sucesso das empreendedoras não é novidade na capital federal. Hoje elas também estão à frente da Doce Maison, bolos e doces finos e nobres que encantam a todos pela qualidade e diversidade dos seus doces. Receitas que seduzem até as mais resistentes, afinal já são dez anos de uma linda e doce história. E com todo esse conhecimento adquirido, desde 2019 as delícias salgadas começaram a ganhar notoriedade. E por que não dar vida a um Bistrô? Já são 02 anos proporcionando experiências gastronômicas aliadas a arte de receber bem. A frente das delícias o chef Toni Raniele assina as criações que tem agradado os brasilenses.

É aquela sensação de se estar em Paris, descobertos por aqueles que são observadores e procuram sossego ao meio da vida agitada da capital federal. O espaço é aconchegante, com decoração clássica e instagramável, sem deixar de citar é claro o lindo jardim. Mas os detalhes não são apenas a decoração, os destaques também ficam por conta dos pratos com ingredientes carinhosamente selecionados. Fazem parte do menu: deliciosos sanduíches, cafés especiais, drinks, entradas, pratos principais e sobremesas. É uma experiência completa, desde um café com amigos, almoço de negócios, happy hour ou um delicioso jantar a dois.

Para aqueles que preferem um Brunch temos a opção dos sanduíches que são uma delícia, o destaque fica por conta do: Crevette, pão ciabatta artesanal da casa, recheado com camarões salteados, creme de queijos, e crispy de alho-poró, uma explosão de sabor que agrada aos mais exigentes e o Courgette, baquete com rosbife da casa, abobrinha grelhada, molho Maison de mostarda e queijo muçarela.

Para os mais conservadores Ovos Beneditinos, Omeletes, Croissant, Croque Monsieur e Croque Madame e, claro variedade de doces e tortas. Para beber, chás artesanais, sucos e cafés especiais com torrefação fresca da Anero café.

Sanduíche Crevette. Foto: Divulgação

Croque Madame. Foto: Divulgação

Para uma refeição completa, almoço ou jantar o menu do Bistrô Maison apresenta opções de entrada, prato principal e sobremesas.

Na parte das entradas os destaques são; Burrata Maison feita sobre a cama de caponata de legumes e tomate confitado finalizado com pesto de manjericão; O Tartine Maison, tiras de filé mignon com creme de queijo gruyére maçaricado no pão ciabatta; Arancini de Carne Seca, recheado de queijo minas padrão e geleia de pimenta e a Brandade de Bacalhau, creme de bacalhau a moda do Chef acompanhada de torradas.

Burrata Maison. Foto: Divulgação

Arancini de Carne Seca. Foto: Divulgação

Salada Louvre. Foto: Divulgação

E quando a fome apertar a pedida é o prato principal, que tem como carro chef: O Filé Rouge, filé mignon ao molho gorgonzola, acompanhado de risoto de frutas vermelhas; Tornedor 305, tornedor de filé mignon ao molho de cramberry acompanhado de delicioso nhoque ao creme de queijo e crispy de alho-poró, Tornedor Selvagem, filé em crosta da pães agridoce, passas e bacon ao molho de catuaba acompanhado de risoto de pesto de especiarias e ervas aromáticas e gengibre e na parte de peixes o Risoto de Camarão, harmonizado com tomate concassê e manjericão.

Filé Rouge. Foto: Divulgação

Tornedor 305. Foto: Divulgação

Camarão ao Moscatel. Foto: Divulgação

Tornedor Selvagem. Foto: Divulgação

Os pratos do Bistrô Maison são saborosos, com ingredientes frescos e fartos, difícil eleger o mais gostoso. E para finalizar o menu destaque fica por conta da sobremesa Taça Delírio, camadas de brigadeiro cremoso, creme suíço, morangos frescos, gelato de flor de latte e borda de Nutella, uma verdadeira explosão de sabores impossível de resistir.

Taça Delírio. Foto: Divulgação

E não tão menos importante a parte das bebidas oferece carta de vinhos selecionados da TW imports e drinks especiais. Para aqueles que querem manter a forma a grande novidade fica por conta dos drinks Fit – drink com Brizê , destilado botânico brasileiro feito à base de ervas e frutas frescas, 100% orgânico, baixa caloria e teor alcoólico reduzido. Então a pedida é o Hibisco Fit, feito com hibisco, limão siciliano, limão taiti, Brizê, pimenta rosa, alecrim e suco de cranberry zero e o Brizê Tonic, com tônica Britivic, fatias de laranja, zimbro e hortelã fresco. Para os amantes de Gin o destaque é para o Gin Tropical, a base de Atlantis gin, água tônica, frutas amarelas: maracujá, laranja e perfume de manjericão, uma verdadeira explosão de sabor.

La Rounge. Foto: Divulgação

Rose Citron. Foto: Divulgação

Para os Coffeelovers temos a opção do Ice Gin Café, café expresso especial, Atlantis gin, tônica e limão siciliano. Experiência completa do começo ao fim e com atendimento impecável. .

Ice Gim Café. Foto: Divulgação

O horário de funcionamento é de segunda a quarta das 12h até às 19h e de quinta a sábado das 12h até às 23h. Venha se surpreender, um pedacinho de Paris perto de você, sinta-se em casa no Bistrô Maison.

Serviço

Bistrô Maison

Endereço: CLS 305 Bloco A loja 37

Reservas: 61- 99250-9574