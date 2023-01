Baco Pizzaria lança o menu “Baco Pizza Romana Festival” para as férias de verão

Até 15 de fevereiro, a casa oferece rodízio com 17 sabores exclusivos + entrada por R$ 69

A unidade Asa Norte da Baco Pizzaria acaba de lançar um menu exclusivo de verão, o “Baco Pizza Romana Festival”. Até 15 de fevereiro, a casa oferece rodízio com 17 sabores exclusivos + entrada por R$ 69.

Uma das novidades para o festival é a Pinsa Romana, pizza ancestral de formato quadrado que oferece duas opções de sabores: Calabresa bêbada (pomodoro pelati, muzzarella, pimenta, calabresa e cachaça) e Linguiça mineira com queijo da canastra (pomodoro pelati, muzzarella, linguiça mineirinha picante e cebola).

Além da novidade, o rodízio conta com os sabores tradicionais da casa: calabresa, presunto, margherita, portuguesa, abobrinha com queijo de cabra, shimeji com alho-poró e as opções doces: banana e chocolate.

Para aqueles que não optarem pelo festival, o cardápio da Baco não sofreu alterações e estará disponível para pedidos. O festival é válido somente para a unidade Asa Norte, de terça a domingo, das 19h às 23h.