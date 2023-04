Assados do Fred promove festival gastronômico para marcar o aniversário de Brasília

Durante o festival terá uma promoção exclusiva do Carreteiro da Andi, feito à base de um caldo de carne artesanal

O restaurante Assados do Fred criou, para comemorar o aniversário de Brasília, um festival gastronômico especial. Nesta sexta-feira, serão oferecidos diversos pratos assados e defumados especiais.

Entre os pratos, estão o costelão bovino a partir de R$ 69,90; o tomahawk suíno envolto em barriga suína (lançamento especial do chef Fred) por R$ 80; e o peixe, também por R$ 80. Todas essas iguarias serão preparadas com o uso do fogo patagônico e outras técnicas de gastronomia que tornam os pratos do festival únicos e saborosos.

Durante o festival terá uma promoção exclusiva do Carreteiro da Andi, feito à base de um caldo de carne artesanal com costela e outros ingredientes especiais.

Trilha sonora

Além da experiência gastronômica, o evento proporciona uma programação musical com o cantor Daniel Dureg, trazendo as melhores releituras de Legião Urbana, Capital Inicial e Natiruts, bandas que fizeram história na capital federal, além de ritmos como MPB, reggae e jazz.

Serviço:

Festival Gastronômico

Assados do Fred – 302 Sul, bloco C, loja 02

A partir das 11h

Contato/reservas (WhatsApp): (61) 3877-8939