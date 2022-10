Assados do Fred comemora aniversário com festival de carnes

O evento irá oferecer diversos cortes preparados no fogo de chão e no varal. Também haverá música com duas atrações locais

A casa de carnes Assados do Fred, na 302 Sul, irá realizar, no próximo domingo (23), um festival de carnes para comemorar um ano de existência do restaurante. O evento irá oferecer diversos cortes preparados no fogo de chão e no varal a partir das 11h30.

O restaurante promete diversidade de pratos, como o costelão (400gr), (R$ 69,90/400g) e o arroz carreteiro (R$ 59,90). Haverá ainda um passaporte kids com direito a mini hambúrgueres na parrilla e brinquedos infláveis à vontade para as crianças.

Para embalar a festa, a casa convidou o grupo Chorando Baixinho e os artistas Timpas e Fernanda Monteiro, atrações de Choro.

Grupo Chorando Baixinho. Foto: Divulgação

Serviço

Aniversário Assados do Fred

Data: domingo, 23 de outubro

Horário: a partir das 11h30

Endereço: CLS 302 Bloco C loja 02 – Quadra do Fashion Mall – Asa Sul – DF

Contato/reservas: (61) 3877-8939 (WhatsApp)