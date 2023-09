Aprenda como escolher e apreciar ao máximo um whisky bourbon

O ato de se apreciar um whisky bourbon vai muito além de encher um copo

Celebrado no mês de setembro, o Mês do Bourbon, está se consolidando no calendário brasileiro. E para quem deseja aprender mais sobre esse destilado, o mixologista Junior Oliveira, embaixador do whisky Woodford Reserve no Brasil, ensina como aproveitar o seu sabor ao máximo.

Para o mixologista, o ato de se apreciar um whisky bourbon vai muito além de encher um copo. Ter noção da graduação alcoólica, se é livre de aditivos, saber a porcentagem de milho utilizada na produção e até entender a história do destilado, torna o primeiro gole especial. Confira algumas dicas do Junior Oliveira e aprenda como explorar as notas de um bourbon em diferentes formatos e apresentações:

Todo bourbon é um whisky, mas nem todo whisky é um bourbon

Para ser considerado um bourbon, o líquido deve ser produzido em qualquer estado americano, conter no mínimo 51% de milho, ser envelhecido em barris de carvalho americano virgens e envasado sem intervenções. Com mais de 200 anos, a destilaria Woodford Reserve é uma das mais antigas do Kentucky, estado referência na produção de bourbon, e hoje ainda utiliza métodos tradicionais em uma produção quase 100% artesanal.

Aparência do líquido

é importante ver a preservação, se a garrafa está devidamente lacrada e se o líquido apresenta uma coloração exagerada, pois um bourbon não é muito escuro nem muito claro. Outro ponto é notar se existe a presença de possíveis “borras” no interior da garrafa, o que não é comum, principalmente em um whisky livre de aditivos.

Qual a maneira correta de saborear um bourbon?

Não existe uma maneira correta. Porém, é importante experimentá-lo primeiro em sua forma pura, para entender mais sobre esse whiskey. Woodford Reserve, por exemplo, entrega muitas notas diferentes ao paladar sendo ideal degustá-lo primeiro em sua forma pura para depois buscar outras maneiras de contribuir com a experiência, como uma harmonização, por exemplo.

Existe um tipo de copo correto para beber?

Existem diferentes tipos de copos que podem favorecer o destilado usado, sendo com gelo, puro ou em formato de cocktail. Se a degustação é do whisky puro ou com gelo, usa-se copos baixos com a boca mais fechada, para que o consumidor possa sentir todas as notas que esse destilado tem a oferecer ao olfato e ao paladar.

Método de produção e receita

De forma geral, um whisky pode ser elaborado a partir de cereais, como cevada, milho ou centeio, sendo um dos principais atributos a maturação, que ocorre em barris de madeira que dão cor ao destilado e proporcionam notas e sabores. No caso de Woodford Reserve, o seu desenvolvimento leva em conta 5 fontes: água, grãos, fermentação, destilação e maturação.

A receita de grãos deste bourbon confere um equilíbrio entre o milho, o centeio e a cevada pois, diferente de outros bourbons, que fermentam por 4 dias, Woodford Reserve fermenta por 6 dias, gerando notas como açúcar mascavo, demerara e aromas frutados. Além disso, sua tripla destilação, em pot stills de cobre, fornece um líquido mais puro, livre de substâncias que podem comprometer a qualidade do whiskey, além de fornecer notas que remetem ao cítrico.

O barril utilizado interfere no sabor e cor do whisky?

Sim, pois o líquido obtém muito do sabor da madeira que o envelheceu. No caso de WoodFord Reserve, a destilaria produz seus próprios barris de carvalho americano, o que possibilita tratar a madeira para apresentar menos aromas e tons amargos. Depois do barril pronto, coloca-se fogo dentro para que a tosta do carvalho possa contribuir com notas caramelo amadeirado, toffee, mel e baunilha seca, além de aromas mais quentes, cítrico, grãos e spicy que promove uma leve salivação na boca, permitindo a interação do whisky com o paladar. Além disso, essa tosta do barril confere a coloração âmbar apresentada por Woodford.

Como harmonizar o bourbon com pratos e acompanhamentos?

A harmonização de whiskys costuma ser algo pessoal, pois cada pessoa é estimulada de forma diferente em suas papilas gustativas. Porém, no caso do Woodford Reserve, por ser um bourbon extremamente saboroso, ele ativa sensações em diferentes paladares. Por possuir uma paleta de sabores inicial com notas básicas como aromático doces, amadeirado, grãos, picante, frutado e floral, outras notas podem surgir para diferentes pessoas.

Essa versatilidade possibilita a harmonização com diferentes tipos de insumos. Para quem ainda não identificou seu paladar, o ideal é começar com itens como queijo parmesão envelhecido, berries secas, chocolate amargo, castanhas e cítricos (como laranja Bahia), pois isso ajuda a entender qual o item que melhor agrada no momento da harmonização. Vale lembrar que o equilíbrio de Woodford Reserve vem da receita de grãos, que proporciona uma leve sensação de “calda caramelada amadeirada” na boca, casando com diferentes tipos de alimentos e proporcionando notas e retro gosto muito interessantes no paladar de cada pessoa.

Para quem não bebe o líquido puro, existe a possibilidade de fazer coquetéis!

Sim, esse belíssimo destilado pode, e deve, ser utilizado na produção de cocktails. Dessa forma é possível exaltar no paladar diversas notas e qualidades de um bourbon, mas de uma maneira mais leve. Esteja o dia quente ou frio, seja um momento de descontração ou para comemorar, drinks com bourbon abraçam todas as ocasiões.

Com Woodford Reserve é possível transitar nos mais diversos tipos de drinks, com toques doce, cítrico, seco, amargo, picante, agradando diversos paladares. Eu gosto muito do Old Fashioned, pois ele preserva as características base do whisky, mas entrega um leve toque herbal do bitter e a cítricidade do óleo essencial da casca de laranja (prefiro a laranja Bahia, por ter um dulçor mais acentuado). É um cocktail simples de fazer, podendo ser preparado diretamente no copo, além de apresentar um equilíbrio muito bom entre o bourbon e os demais ingredientes.