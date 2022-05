Amor de mãe: conheça o menu exclusivo do Nube Café para o Dia das Mães

Inspirado no conto folclórico da matrioska, os presentes contam com porcelanas pintadas à mão

Amor de mãe pode ser ligado a várias palavras: doçura, conforto, proteção e felicidade. Uma forma material de reunir tudo isso é com a matrioska, ou boneca russa. Essas bonecas folclóricas guardam dentro de si seus filhos e os filhos dos filhos, eternizando esse cuidado e amor materno, dando continuidade a sua linhagem. Pensando nisso, o Nube Café criou a coleção de Dia das Mães baseada nas matrioskas.

O primeiro presente é uma matrioska de porcelana, pintada à mão por Rosália Peixoto, recheada por seis macarons da escolha do cliente (R$ 220). A Caixa Mamuska (R$ 200) também vem recheada de amor: um croc de macaron, crocantes feitos de macaron, chocolate ao leite, flor de sal e pate feuilletine (crocante de biscoito caramelizado); uma caixa com 12 macarons de sabores à escolha do cliente; três trufas de macarons de pistache e limão banhadas no chocolate branco; tortinha sucrée; biscoitinho de amêndoas e cacau com casquinha de farofa de macarons e de farelo de amêndoas; e uma bandejinha de porcelana com uma matrioska pintada à mão.

O café ainda preparou outras duas opções de caixa de presente, seguindo o tema: a Caixa Matrona (R$ 135) e a Caixa Matrioska (R$ 145). A Caixa Matrona é composta por um croc de macaron, cinco macarons da escolha do cliente, três trufas de macaron, bandejinha de porcelana, e uma tortinha de macaron à base de chocolate e macarons, recheado de caramelo e ganache de chocolate, com um macaron em cima.

Já a Caixa Matrioska é elaborada com croc de macaron, uma caixa com seis macarons, uma tortinha sucrée, biscoitinho de amêndoas e cacau, e a bandejinha de porcelana. E obviamente, não poderia faltar as caixas de estampas exclusivas com 6 a 18 macarons (R$ 35 a R$ 85). O cliente pode escolher entre os 18 sabores disponíveis no Nube, sendo entre eles baunilha, brigadeiro, chocolate com laranja, crème brûlée, e frutas vermelhas.

As encomendas podem ser feitas até o dia 05/05, sujeito à disponibilidade, pelo WhatsApp (61) 99885-8481. Retiradas acontecem até o dia 06/05, e entregas acontecem até o dia 07/05, com uma taxa de acordo com a localização. O pagamento pode ser feito por pix, depósito bancário ou cartão de crédito pelo aplicativo Picpay. Os itens alimentícios devem ser conservados na geladeira.

Serviço:

Dia das Mães no Nube Café

Produtos a partir de R$ 35 a R$ 220

Data para encomenda: até o dia 05/05

Data de retirada: até dia 06/05

Data de entrega: até o dia 07/05

Endereço: 910 Sul (Centro Clínico Via Brasil, loja 28)

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 19h

Delivery: consultar a disponibilidade

Telefone: (61) 99885-8481

Instagram: @nubecafe