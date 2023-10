American Cookies lança combo para o mês das crianças

A partir deste sábado (7), as lojas espalhadas pelo DF venderão o Combo Kids por R$ 30

A rede American Cookies está lançando um combo especial para o mês de outubro, em que se comemora o Dia das Crianças. A partir deste sábado (7), as lojas venderão o Combo Kids (R$ 30).

O Combo Kids é formado por um Cookie Donut (massa de baunilha com fartos pedaços de chocolate branco, cobertura de brigadeiro gourmet de leite ninho rosa finalizado com granulados coloridos) e um Milk-shake de 300 ml (sorvete de creme, borda de brigadeiro, finalizado com chantilly e chocolate granulado).

Os pedidos podem ser feitos em uma das 20 unidades físicas da American Cookies espalhadas por Águas Claras, Guará, Asa Sul, Asa Norte, Noroeste, Sudoeste, Lago Sul e Taguatinga.