Almoço ao som de boa música no Liberty Mall

Os almoços de quinta-feira no shopping ganham um show à parte com as apresentações do pianista Fabiano Cavalcante, pelo projeto Almoço Musical

Com show intitulado “Piano Performance”, Fabiano Cavalcante tem embalado os almoços dos clientes do Liberty Mall. Para a ocasião, em um piano de 1/4 de cauda instalado na parte central da praça de alimentação do empreendimento, o multi-instrumentista faz uma releitura de grandes clássicos internacionais de jazz, além de muita MPB e hits atuais. Uma ótima pedida para quem quer almoçar com tranquilidade ao som de boa música. Os shows acontecem todas as quintas-feiras, com início às 12h e sem cobrança ao público.

Pianista carioca, Fabiano Cavalcante começou seus estudos aos 10 anos de idade em formação erudita e popular. Por ser multi-instrumentista, coleciona uma longa experiência no acompanhamento de vários artistas nacionais desde o início da sua carreira. Com alta técnica musical, atua como pianista solo e realiza performances com orquestra de teclados ou banda composta por saxofonista, clarinetas, violinista, cantor, entre outros componentes. Com um repertório extenso e variado, o artista passeia pelas noites de Brasília em paralelo a apresentações em eventos particulares.

O Liberty, como é chamado pelos brasilienses, é um shopping charmoso localizado no coração da capital federal, fazendo parte do cotidiano de Brasília há 27 anos. Em uma excelente estrutura, com corredores amplos e um ambiente tranquilo e aconchegante, o centro de compras oferece uma grande variedade de marcas, entre lojas e serviços, além de cinema, co-working gratuito, serviço de engraxate, fraldário, garagem coberta e espaços culturais com uma programação variada para agradar ao público.

Serviço: Almoço Musical com Fabiano Cavalcante

Local: Shopping Liberty Mall, SCN Quadra 2 Bloco D, Asa Norte Brasília/DF

Data: todas as quintas-feiras, às 12h

Mais informações: (61) 3328-8915

Horário de funcionamento do shopping

Lojas e praça de alimentação: segunda-feira a sábado, das 9 às 21h

Apenas praça de alimentação: domingo, das 12 às 20h