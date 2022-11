Abençoado Bar inaugura segunda unidade no DF

Nova casa fica na 207 Norte e funcionará de segunda a domingo

O Abençoado Bar inaugurou, na última sexta-feira (18), sua segunda unidade no Distrito Federal. A nova casa fica na 207 Norte e funconará de segunda a domingo, com buffet no almoço e happy hour a partir das 16h.

A nova unidade possui área coberta e amplo espaço ao ar livre. Quanto às opções de drinks, um dos destaques é o Gin Abençoado, composto por amora, suco de limão, xarope de cranberry, água tônica e espuma de gengibre.

Gin Abençado. Foto: Ismael Morais e Juju Ribeiro

Serviço

Abençoado Bar – Asa Norte

Local: CLN 207, Asa Norte

Horário: de segunda a domingo, das 11h30 a 0h

Mais informações: @abencoadonorte