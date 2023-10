Abbraccio lança novas opções a partir de R$ 39,90

Promoção entra em vigor nesta segunda-feira (9)

O restaurante italiano Abbraccio volta a lançar pratos a partir de R$ 39,90. A promoção entra em vigor nesta segunda-feira (9).

Uma das opções é o “Casarecce Duas Linguiças” (R$ 39,90): massa casarecce artesanal, ragu de linguiça de limão siciliano e linguiça artesanal tipo italiana, preparada ao molho Alfredo e pomodoro da casa.

Uma opção mais leve é o “Pollo con Crosta” (R$ 44,90): peito de frango grelhado de aproximadamente 230 gramas, preparado com a crosta de parmesão e farinha tradicional da casa – à moda Mamma Mandola. Pode ser servido com o acompanhamento à escolha do cliente.

Aos amantes da carne de porco, o Abbraccio traz o “Ancho di Maiale” (R$ 49,90), com um ancho suíno de aproximadamente, 280 gramas preparado com temperos da casa. A dica é experimentar esse prato com purê de abóbora cabotiá.