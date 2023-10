5ª edição do Petisqueiros do Pontão apresenta releituras de petiscos clássicos

De 4 a 20 de outubro, com a participação de dez casas complexo de entretenimento

Ele está de volta! O Pontão retorna com a sua 5ª edição da competição Petisqueiros, que define o melhor petisco do festival de 2023. O complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul, convidou suas operações para criar releituras especiais de petiscos clássicos para embalar o happy hour da vista mais bonita da cidade.

São dez receitas únicas, em dez operações participantes, que disputarão o título de melhor petisco. O ganhador será definido em processo composto por duas etapas: pelo voto de um júri e pelo voto popular.

O júri variado, composto por personalidades de Brasília, influenciadores e jornalistas, irá votar em três categorias: criatividade, sabor e apresentação. Os três mais votados irão para votação popular nas redes sociais do Pontão. A votação acontece de 13 a 20 de outubro. O anúncio do vencedor será no dia 20, último dia do festival.

Confira as opções da 5ª edição do Petisqueiros:

ARAGON CONCEPT Brasília (previsão de abertura 15 de outubro)

Croquetas de jamón (Releitura de croquete Casquinha crocante por fora e recheio macio com jamón, o emblemático presunto curado espanhol, com aioli de açafrão espanhol e ketchup de goiaba da casa). Serve quatro pessoas ao valor de R$59,00.

Sugestão de harmonização: Rabo de Galo (cachaça envelhecida em barris de amburana, vermute de caju, cynar macerado em folhas de goiabeira, guarnecido com goiaba confitada com canela), R$38,00.

CHARD by Chicago Prime

Tiras de cupim defumado au jus (releitura de iscas de cupim defumado e assado por 12h, marinado com 20 especiarias e servido com molho jus). Serve duas pessoas ao valor de R$79,00.

Sugestão de harmonização: Caipirinha Chicago (cachaça, limão, óleo cítrico com baunilha e flor de sal), R$36,00

FAUSTO & MANOEL

Frango a passarinho com lemon pepper (releitura do Frango a passarinho marinado ao lemon pepper com alho e cebola, acompanhado de molho de pimenta caiena). Serve duas pessoas ao valor de R$69,00.

Sugestão de harmonização: Gin de limão-siciliano (limão-taiti, alecrim e água tônica), R$31,90.

GRAN BIER

Bolinho de bacalhau a la Canastra (releitura do bolinho de bacalhau recheado com queijo canastra). Seis unidades servem duas pessoas ao valor de R$49,00.

Sugestão de harmonização: Taça de vinho branco Ponte da Barca, R$20,00.

IZZI WINE GARDEN

Mil folhas de batata (releitura de bruschetta Mil folhas de batata com pimentões braseados, mozarela de búfala, pesto e manjericão basílico). Serve duas pessoas ao valor de R$45,00.

Sugestão de harmonização: Basil Smash (gin, rodela de limão, água tônica e manjericão), R$29,00.

MANZUÁ

Lobster Roll (releitura de Hot Dog com sanduíche de lagosta, maionese caseira com wasabi, servido com batata frita). Serve duas pessoas ao valor de R$59,90.

Sugestão de harmonização: Manzu (Gin Lasngley’s, licor de morango, syrup de toranja, suco de acerola e limão, suco de gengibre, tônica e red mint), R$38,00.

MORMAII

Dadinho de tapioca especial (releitura do dadinho de tapioca recheado com queijo coalho, geleia de pimenta e coberto com carne desfiada flambada no rum). Serve duas pessoas ao valor de R$41,90.

Sugestão de harmonização: Praia Vermelha (drink de geleia artesanal de morango, espumante brut e pimenta rosa), R$32,90.

SALLVA BAR & RISTORANTE

Pescare crocante (releitura de iscas de peixe pirarucu fritas, empanadas em farinha panko e castanha-do-Brasil e servidas com molho aioli). Serve quatro pessoas ao valor de R$65,00.

Sugestão de harmonização: Chopp IPA Lagunitas, R$28,00.

SAME SAME

Thai Calamari (releitura de lula frita com anéis de lula empanados na farinha panko, crocantes e deliciosos, acompanhados de molho hot de abacaxi da casa, servido com limão, cebolinha fresca e floquinhos de coco). Serve duas pessoas ao valor de R$59,00.

Sugestão de harmonização: G&T Citron (gin importado, tônica e limão-siciliano), R$37,00.

SOHO

Coxinha de salmão (releitura de coxinha com salmão e maionese de alho). Serve duas pessoas ao valor de R$69,00.

Sugestão de harmonização: Chope, R$13,00.

Para a administradora do Pontão, Sandra Campos, “o Petisqueiros visa despertar a criatividade das casas participantes, que podem se aprimorar cada vez mais e descobrir novos sabores, atendendo ao paladar do público”.

Serviço

5ª edição do Petisqueiros do Pontão

Quando: de 4 a 20 de outubro

Onde: Pontão do Lago Sul – SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul, Brasília-DF

Mais informações: (61) 3364.0580