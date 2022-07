10 restaurantes para aproveitar as férias de julho

De piquenique a delivery, a capital federal reserva opções para todas as idades. Confira a lista

Julho chegou e, para alguns, as merecidas férias vieram junto com o mês. E para quem não vai viajar, a capital federal tem ótimas opções para aproveitar os dias de descanso. Seja para um bom lanche ao ar livre ou fazer tour pelos restaurantes do quadradinho, há dicas para todas as idades.

Para quem gosta de um piquenique diferente e inusitado, uma boa pedida é desfrutar do momento provando um delicioso poke ou sushi bem fresco. Por meio do serviço de delivery, o Aloha Ni Hao oferece uma variedade de opções que são ideais para a hora de lazer. Entre as sugestões da casa, o tradicional prato havaiano poke para montar da forma como preferir, a partir de R$ 48,90, com mais de 50 ingredientes disponíveis, como bases como arroz integral, gohan, bifum ou alface; e proteínas como camarão, salmão, shimeji, beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa e muito mais.

“O poke é um prato leve e fresco, uma ótima sugestão para esse período de seca no DF. Como são opções vendidas por delivery, o público pode fazer uma programação especial para curtir as férias”, explica a restauratrice Mariana Miranda, à frente do Aloha Ni Hao.

Já quem prefere um bom sushi ou sashimi, o cardápio conta com combinados, com 16 peças (R$47,90): 5 sashimi salmão + 4 hossomaki salmão + 5 uramaki salmão + 2 joe salmão; ou 30 unidades (R$87,90): 10 sashimi salmão + 5 acelgamaki + 5 hot roll + 4 hossomaki kani + 4 niguiri salmão + 2 joe salmão. Há ainda a opção para personalizar, com itens a partir de R$ 2,50 cada peça.

No Le Parisien, o ambiente convida para um brunch sob uma agradável sombra e um charmoso jardim. Uma das receitas mais clássicas e sofisticadas da gastronomia mundial são os Ovos Beneditinos, ou Ovos Benedict para os mais íntimos. Na versão tradicional da casa (R$ 38), a iguaria é preparada com dois ovos pochés sobre um brioche grelhado, bacon crocante e molho hollandaise, acompanhado de uma mini salada. Há também o Ovo Beneditino com salmão curado (R$ 42). “O brunch por si só já é um evento à parte. O Le Parisien é rodeado por árvores e um jardim lindo, que deixa qualquer refeição ainda mais especial”, explica o chef Leandro Nunes, do Le Parisien.

Para quem gosta de um conjunto completo, a casa serve o Formule #1 (R$ 48): pães, manteiga, queijo gruyère, copa defumada, geleia de morango do chef e suco de laranja. A opção dá direito de escolha de paté de campagne, salada de frutas, granola com iogurte ou ovos mexidos. Para beber, o comensal pode optar por café ou chá. O Formule #2 (R$ 36) leva pães, manteiga, queijo gruyère, geleia de morango da casa e suco de laranja. Acompanha café ou chá.

Um dos cartões postais do Distrito Federal é o Pontão do Lago Sul. E quem marca presença por lá é a hamburgueria Geléia Burger, que traz limonadas (400ml) para refrescar durante o período de seca. “O Pontão do Lago Sul já tem um visual incrível, e é um ótimo lugar para passear com a família. Por isso pensamos em um cardápio que atenda essa necessidade, principalmente pensando em dias mais quentes e secos”, diz o empresário Alexandre Geléia.

As bebidas são vendidas nos sabores green (R$15): maçã verde, limão siciliano e água gaseificada; e pink (R$ 15): cramberry, morango, limão siciliano e água gaseificada. A loja ainda serve refrigerantes naturais (R$ 12), sem adição de açúcar e conservantes preparados com fruta natural e água gaseificada, disponíveis no sabor uva e tangerina.

Para o lanche, que tal um milk-shake? O Blend Boucherie conta com a bebida. São duas saborosas criações: Nutella com calda de frutas vermelhas e raspas de chocolate meio amargo (R$25) e Doce de leite com paçoca e pralinê de castanhas (R$ 25). Outros destaques refrescantes são os sucos de xarope de guaraná, limão e hortelã (R$12) e abacaxi, gengibre e limão (R$12).

Mas se sua paixão é por um bom sanduíche, O Concorrente conta com deliciosos hambúrgueres, como o Panino (R$ 24,90) é feito com pão brioche selado, um maravilhoso blend angus 180g, mussarela, tomate grelhado e maionese caseira; e o Super Concorrente (R$ 38,90), o saboroso hambúrguer é preparado com pão australiano, blend angus 180g, cheddar cremoso da casa, bacon e cebola caramelizada.

Há ainda uma volta ao mundo, por meio da gastronomia, sem sair de Brasília. O recém-inaugurado Joy Favors traz uma proposta diferenciada, com pratos de diversas partes do planeta. Entre as opções, o mexicano Joy Dillas frango (R$ 29,90), que traz deliciosas quesadillas de frango com queijo muçarela. E para saborear a comida peruana, um clássico: o Ceviche (R$ 39,90) de peixe branco, cebola roxa, tomate, pequi, pimenta dedo de moça, limão e chips. O restaurante também oferece bebidas, inclusive alcoólicas, smoothies e açaí.

Para os adultos que buscam bons drinks e música boa, o Fora do Eixo é o lugar certo. Com quatro endereços na cidade, a casa conta com uma programação musical variada durante toda semana, o cardápio conta com petiscos e drinques que irão contagiar a galera. Para beber, entre os autorais, Space X (R$27): B Honey, B Pure e limão; Cometa Halley (R$27): fireball, suco de limão, soda e limão siciliano. Há ainda os clássicos Tropical Gin (R$32): gin, Red Bull e limão siciliano; Sex On The Beach (R$28): vodka, suco de pêssego e laranja e grenadine; e caipirinhas (R$25) diversas com gin, cachaça, vodka, bacardi ou saquê.

Hambúrguer Panino do O Concorrente. Foto: Divulgação Milkshake de Nutella do Blend Boucherie. Foto: Divulgação Ovos Beneditinos do Le Parisien. Foto: Divulgação Poke do Aliha Ni Hao. Foto: Divulgação

Aloha Ni Hao

Endereço: Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lote 4, Loja 14 – Plaza Mall e Office, Águas Claras

Horário de funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Telefone/delivery: (61) 99971-2306 (WhatsApp)

Região de atendimento do delivery: Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Taguatinga e Guará

Instagram: @aloha_ni_hao

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 9h às 23h. Sábado das 9h às 23h. Domingo das 9h às 16h.

Instagram: @leparisienbistrotbsb

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 21h, e de terça a domingo, das 11h30 às 21h. Delivery até às 22h

Instagram: @oconcorrente

JOY

Endereço: SCRN 702/703 Bloco H Entrada 49 – Asa Norte

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h

Instagram: @joyhostelbrasil

Telefone: (61) 3542-9909 / WhatsApp: (61) 99155-7240

Site: www.vemprojoy.com.br

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Terça, a partir das 19h; Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Fora do Eixo – Sudoeste

Endereço: CLSW 105, Loja 122, Sudoeste

Horário de funcionamento: Quarta e quinta, das 16h às 2h; Sexta, de 15h às 2h; Sábado, das 12h às 2h; Domingo, de 15h às 0h

Instagram: @foradoeixosudoeste

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Horário de funcionamento: Quinta e sexta a partir das 19h; Sábado e domingo, a partir das 15h

Instagram: @foradoeixolounge

Fora do Eixo – Bosque Park Experience

Local: (SHLN Bloco A – Setor Hospitalar Norte)

Horário de funcionamento: De quarta a domingo, das 16h a 0h

Instagram: @BosqueParkNorte