Experiência imersiva no gelo para um equilíbrio entre a mente e o corpo

Oportunidade para relaxar, recarregar as energias físicas e mentais e se conectarem com a natureza e afastar o calor

A imersão no gelo é uma prática milenar, muito comum entre os atletas para a recuperação muscular e também alivia o calor. Baseada nisso, a Heal Ice Bath realiza uma experiência criada pelos empresários Jade Palma e Davi Decampos, que se juntaram com o propósito de transformar a vida das pessoas por meio da imersão no gelo. A idealização da dupla proporciona aos participantes uma oportunidade para relaxar, recarregar as energias físicas e mentais e se conectarem com a natureza. Nos próximos dias 23 e 24 de setembro, a Heal vai realizar em Brasília mais uma edição desse trabalho de cura, meditação, respiração e resiliência.

A empresária Jade explica que a Heal Ice Bath atua em outras cidades do Brasil, e cita lugares em que o evento já aconteceu, como a Chapada dos Veadeiros e Curitiba. A Heal atua também internacionalmente, como na Califórnia. Aqui no quadradinho, já foram realizadas três edições. “Ocorre mais ou menos a cada dois meses”, informa Jade

Amanda Karolyne/ Jornal de Brasília

O projeto começou a ser realizado este ano, mas Jade conta que ambos idealizadores da Heal já praticavam a imersão no gelo. “Montamos a Heal em março, mas Davi já praticava de uma forma diferente da minha”. Ela é ciclista e já era adepta da imersão nas pernas para recuperação muscular. Já o colega empresário fazia a imersão para além da recuperação muscular, com foco mais holístico, para o controle da ansiedade e para o bem estar mental. “A gente mesclou a parte holística com a mental e física. Iniciamos a imersão com a meditação, yoga e treinamento de respiração do método Wim Hof”. Ela se refere a Wim Hof, um atleta conhecido como o Homem de Gelo, que criou uma nova forma de terapia que envolve a crioterapia – uma alternativa de tratamento para inflamações e dores no corpo -, na qual o indivíduo vai permanecer em um ambiente extremamente gelado por um determinado tempo. Segundo Jade, ele tem um método de respiração para controle de ansiedade, medo e depressão.

O que vem a casar com o objetivo da Heal, de prestar um serviço em um ambiente tranquilo e acolhedor, onde o participante possa se desligar dos problemas externos e ter uma experiência transformadora. Depois do treinamento de respiração, é realizada a imersão no gelo. “Nossas turmas têm em média entre 15 a 30 pessoas”. Ela explica que depois de Brasília, o próximo encontro vai ser em São Paulo.

O estilo de vida de Jade a permitiu se unir com Davi profissionalmente, para levar a imersão no gelo para outros interessados. Segundo ela, as pessoas procuram a experiência às vezes por curiosidade, outras para tratar de depressão e outras doenças. “Mas todas as pessoas se surpreendem, e cada um tem uma experiência individual. Tem gente que sai chorando da banheira. Tem gente que estava meio adoentada e saiu da experiência melhor”. Jade explica que a experiência melhora a imunidade da pessoa, além de produzir muita endorfina, dopamina e serotonina. “A imersão ativa a sua mente”.

Foto: Carolina Souza

A experiência em Brasília geralmente é iniciada entre 8h30 e 9h da manhã, com meditação e yoga. Para participar, na hora da inscrição, a pessoa deve preencher um formulário médico. Quem está em tratamento de câncer, ou gestantes, não podem participar da terapia, por exemplo. “Mas a experiência é perfeita para pessoas com doenças autoimunes”, cita. É recomendado que os participantes fiquem de jejum, pelo menos duas horas antes da imersão no gelo.

Estilo de vida consciente

Além da experiência ofertada pela Heal, os dois dias de encontro também contam com a presença de algumas marcas de comidas e bebidas saudáveis. E ainda reúne marcas de lojas slow fashion, hand made, cosméticos naturais e outras opções holísticas. A Heal visa incentivar uma nova forma de consumo responsável e mais consciente quanto à sustentabilidade. Para ela, é uma tendência que cresce cada vez mais, que as pessoas se preocupem com a sustentabilidade e com terapias que as ajudem a buscar uma vida mais saudável e um equilíbrio mental e físico. “Percebi que tem muita gente que procura isso de forma assídua”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inclusive, ela percebe que muita gente tem procurado ter uma banheira em casa para poder realizar a imersão no gelo por conta própria. Jade frisa que é uma proposta da Heal mostrar as ferramentas necessárias para que as pessoas possam praticar a imersão em casa. Ela ainda cita atitudes que as pessoas costumam fazer, que já são consideradas como parte da imersão no gelo, como colocar gelo no machucado. “Por exemplo, uma coisa que faz muito bem é ali, quando você termina o banho morno, jogar uma água fria, isso é muito bom para despertar o corpo”, adiciona.

Curiosidade:

Para a imersão do gelo da Heal, a temperatura da água fica entre 3 graus e 10 graus. E não necessariamente precisa ser abaixo de 3.

Não existe nenhum fato científico ou argumento de que ficar acima de 3 minutos ganha mais benefícios. “Três minutos está ótimo”, afirma Jade.

Serviço:

Heal Ice Bath

Dias 23 e 24 de setembro

Endereço: Shis QI 15, Chácara 42 – Lago Sul

Valor: R$ 380 por pessoa

Para mais informações, entrar em contato pelo Whatsapp: 61 99650-4027 ou pelo Instagram