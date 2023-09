Erros a serem evitados ao comprar um apartamento na planta

Especialista ressalta a importância de prestar atenção para evitar contratempo antes da mudança

Já virou até estereótipo dizer que o brasileiro precisa adquirir o imóvel próprio para sentir segurança na vida de maneira geral. E, se pararmos para pensar, essa é uma questão que faz sentido quando analisamos os dados. De acordo com um estudo realizado no último ano pela startup QuintoAndar em parceria com a Datafolha, cerca de 70% dos brasileiros moram em imóveis próprios. Na pesquisa, ficou constatado que os jovens voltaram a se interessar pelos imóveis: 91% dos brasileiros entre 21 a 24 anos, por exemplo, afirmaram que um de seus sonhos é ter uma casa própria.

No Distrito Federal, para se ter uma ideia, em 2022, as empresas associadas à Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), realizaram 24 lançamentos, colocando 3.271 imóveis à disposição em todo o DF.

Com cenário tão favorável, e o desejo latente de adquirir um imóvel próprio, vale lembrar, que antes de fechar o negócio, é preciso atenção para não ter dor de cabeça na hora de morar. Especialmente quando o assunto é adquirir um apartamento na planta, já que muitas pessoas têm o sonho de comprá-lo novinho.

“Adquirir um imóvel novo, garante o baixo custo de manutenção inicial. Isso porque, uma vez que o imóvel é novo, as probabilidades de problemas são menores nos primeiros anos após a entrega. Isso resulta em economia de custos, quando comparado aos imóveis mais antigos que podem exigir reparos com mais frequência”, diz o sócio-diretor da Apex Engenharia, Eduardo Aroeira.

Para ajudar a sanar algumas dívidas, Eduardo Aroeira, elencou alguns dos erros mais comuns de quem compra apartamento na planta.

Pesquisar o histórico da empresa

Para Eduardo, é de suma importância que, antes de assinar o contrato, primeiro a pessoa precisa conhecer a incorporadora responsável. Nesse caso, pesquisando a história e reputação do vendedor ou, no caso, da empresa, assim como o modelo construtivo e ações socioambientais escolhidas. “Faça uma verificação minuciosa sobre o histórico da empresa, a qualidade dos seus empreendimentos e se ela possui certificações e selos de qualidade, como o ISO 9001, que consiste em assegurar maior qualidade na entrega de produtos ou serviços, tendo como foco a gestão estratégica da empresa. Esse certificado é muito importante, pois é uma norma que certifica a capacidade da empresa em fornecer produtos e serviços dentro dos conformes”, conta.

Planejamento financeiro

Muitas pessoas não se atentam ao fato de que pode haver um longo período entre a compra e a entrega das chaves. Com isso é preciso planejamento. O sócio-diretor da Apex Engenharia ressalta a importância de fazer um planejamento financeiro, e assim não comprometer a renda pessoal entre a compra e a entrega das chaves, já que esse processo pode levar em média dois anos e meio, a depender do porte do empreendimento.

“Desde o início, a pessoa precisa adequar o sinal e as parcelas de acordo com o seu planejamento, entendendo que, além do pagamento do bem adquirido, ainda haverá gastos com moradia durante esse período. Para que isso funcione bem, faça uma pesquisa e compare as diferentes opções de financiamento disponíveis no mercado, bem como as taxas de juros e prazos oferecidos pelos bancos. O lado positivo do financiamento, é que como você conhece o cronograma de construção e entrega do imóvel, é mais fácil fazer um planejamento financeiro a longo prazo, ajustando seus compromissos financeiros de acordo com as datas de pagamento estabelecidas pelo empreendedor”, aconselha.

Prazo de entrega

Um dos erros mais comuns é que o comprador, na busca por um imóvel, às vezes não presta atenção em que estágio a obra se encontra, se está em pré-lançamento, lançamento. “Quando a pessoa compreende as atuais etapas das obras fica mais simples buscar por empreendimentos que se adequem às suas expectativas, desde o prazo de recebimento, até as possibilidades de personalização”, conta.

Esperar demais para contratar um profissional

É natural que algumas pessoas tenham o desejo de fazer mudanças na parte estrutural do apartamento. Mas vale lembrar que, enquanto a construção prossegue, é recomendável já ter em mente qual profissional vai realizar esse projeto.

“Observamos que muitos esperam pela entrega das chaves ou contratam o profissional no momento que a construtora pede as decisões de personalização. Isso pode ser um problema, já que, quando a empresa faz essa sinalização, a fase de fazer ajustes já passou e isso faz com que o cliente perca tempo de obra, que poderia ter sido feita antes da entrega das chaves. E, quando o cliente perde esse prazo, o profissional contratado não tem tempo de avaliar a fundo as opções apresentadas. O ideal é que desde o início, a pessoa já tenha escolhido o projeto a ser realizado e o profissional que irá executá-lo”, explica.