Dica da semana: mesa posta

Essa semana trazemos uma dica de Mesa Posta: sinônimo de carinho e não de luxo da nossa querida vizinha Maria Ciriaco do IG @maria.ciriaco

Olá vizinhas, Tudo certo?

Hoje é minha vez de vir aqui com uma dica bem legal para vocês, mas primeiro deixa eu me apresentar, sou a Maria Ciriaco do IG @maria.ciriaco, jornalista, tenho 25 anos e sou casada a 8 anos. No Instagram tenho um perfil voltado para rotinas do lar; com dicas de organização, decoração, mesa posta, receitas, autocuidado, tudo da realidade de uma dona de casa brasileira. Sou uma mulher como qualquer outra, que trabalha fora, que se cuida, que deseja conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Ser empoderada sim! Lá fora, mas continuar sendo a “Rainha-do-lar”. Sempre fui apaixonada por esse universo de dona de casa, e tinha esse desejo de dividir isso com as pessoas. Poder mostrar como faço, mas com simplicidade.

Dentre as minhas paixões como dona de casa, está a mesa posta. Mas não falaremos daquelas luxuosas que estamos acostumadas a ver em novelas não (rs). Estou falando da importância que é reunir a família na mesa, e poder demonstrar seu carinho e cuidado ao montar uma mesa posta com o que você tem aí na sua casa. Afinal de contas, mesa posta não se resume a louças bonitas ou ter muitos itens. Seu significado vai mais além. É poder desfrutar da companhia da sua família no momento da refeição. Como podem perceber, estou sempre usando as mesmas peças. Não é porque não tenho muitas louças que não farei.

Agora deixo algumas dicas para vocês; comece com o que tem, mas se puder opte por louças brancas, elas sempre vão combinar com tudo. Reutilize vidro de azeitonas ou aqueles de leite de coco para montar seus arranjos, fica um mimo, e ter flores a mesa faz toda diferença. São coisas simples que você mesma pode fazer, como essa garrafa de molho de tomate, que transformei em uma garrafa de leite, ela que traz todo um charme para minhas mesas de café da manhã.

Foi tão fácil, e vou dividir com vocês os itens que usei para criá-la:

Uma garrafa de vidro

Tesoura

Papel adesivo preto (você encontra em qualquer papelaria)

Fiz as letras e os moldes no papel, e depois só colei na garrafa. Pronto!

Algo tão simples de fazer e que acrescentou na decoração da minha mesa.

Agora é a vez de vocês vizinhas! Não quero ver ninguém com desculpas para não montar uma mesa posta e se deliciar na companhia dos familiares.

Um beijo grande e até a próxima!