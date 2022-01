Que tal renovar a decoração com descontos?

Decora fácil ID 2022 do Shopping ID tem produtos de decoração e móveis com desconto de até 50%. Confira!

A campanha promete juntar estilo e economia, mostrando que é possível renovar a casa gastando pouco. Durante 45 dias, sofás, móveis, objetos de decoração e utensílios domésticos estarão com até 50% de desconto. Todas as lojas participam da promoção, exceto a Etna e Kalunga. O Decora fácil começa no dia 7 de janeiro (sexta-feira) e vai até 20 de fevereiro (domingo).

É tradição no setor moveleiro promover grandes descontos nos meses de janeiro e fevereiro, o que promete aquecer ainda mais o setor, em alta desde 2020. Com as restrições impostas pela pandemia, as pessoas passaram mais tempo dentro de casa, e assim puderam dar maior atenção para o lar, buscando cada vez mais conforto.

Segundo Zoroastro Neto, superintendente do Shopping ID, é o momento em que os lojistas praticam descontos agressivos, com objetivo de liquidar seus estoques e organizar suas lojas para as trocas de showrooms. “O Decora Fácil é uma grande oportunidade aos consumidores, que já aprenderam a esperar pela nossa promoção, de adquirir móveis e objetos de decoração com descontos de até 50%”, continua.

Além das lojas de decoração e móveis, o estabelecimento também possui ótimas opções gastronômicas, como a Steakhouse Madero, o nordestino Mangai, o bistrô Paris 6 e o recém-inaugurado Camarada Camarão. Além disso, o shopping possui amplo estacionamento, com 900 vagas internas e 400 externas (públicas).

Serviço

Decora fácil ID 2022

Período: 7 de janeiro a 20 de fevereiro

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 13h às 19h

Endereço: Setor Comercial Norte – Quadra 06, Conjunto A – Edifício Venâncio 3.000

www.shoppingid.com.br

Facebook: Id Shopping

Instagram: @shoppingidoficial