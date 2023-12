Brindar o ano que passou e celebrar o que está por vir é uma tradição no Brasil. Mas, afinal, como surgiu esse costume?

A tradição de brindar com espumantes remonta a séculos de história e celebrações ao redor do mundo. O gesto de erguer as taças e fazer o famoso “tim-tim” não apenas marca um momento festivo, mas também vem de uma herança cultural e simbólica que atravessa épocas.

A origem dessa tradição está nas antigas civilizações, como os romanos e gregos, que acreditavam que o som das taças espantava os maus espíritos e simbolizava boas intenções entre os convidados. Com o tempo, isso evoluiu para um símbolo de bons votos, saúde e felicidade, especialmente durante celebrações importantes.

Já a história do espumante está ligada a região de Champagne, na França, onde os monges beneditinos aprimoraram a técnica de produção da bebida, desenvolvendo métodos como a segunda fermentação na garrafa, que é responsável pela formação das famosas borbulhas. O espumante tornou-se, assim, sinônimo de luxo e celebração, sendo presença garantida em ocasiões especiais.

Entretanto, a tradição de brindar com espumantes não está ligado somente ao champagne francês. Diversas regiões ao redor do mundo, como o Brasil, têm produzido excelentes espumantes, oferecendo uma ampla variedade de sabores e rótulos. Um exemplo é a Campo Largo, marca do vinho mais consumido no Sul do país, que também é reconhecida por seus espumantes de qualidade, elaborados com cuidado e tradição para proporcionar experiências únicas.

Com o tempo, a tradição de brindar com espumantes se tornou um símbolo universal de celebração. Desde casamentos e aniversários até conquistas profissionais e, principalmente, na virada do ano. Cada taça erguida representa um momento único, carregado de emoções e significados.

O “tim-tim” de final de ano precisa ser com uma bebida de boa qualidade, afinal, é o momento para ser grato e pedir pelo próximo ano que está por vir.