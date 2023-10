Como deixar o ambiente mais fresco sem o uso do ar-condicionado

Reorganização dos móveis pode resultar em uma diminuição significativa na temperatura ambiente

À medida que nos aproximamos do verão, muitos de nós entramos na temporada de competição pelo controle do ar condicionado. Entre o calor intenso e o ambiente excessivamente seco, o uso desse aparelho pode ser uma bênção para criar ambientes mais agradáveis em espaços corporativos e residenciais. No entanto, para muitas pessoas, o ar condicionado pode ser mais prejudicial do que benéfico.

Para algumas pessoas, adquirir um sistema de ar condicionado é inviável, seja devido aos custos proibitivos ou à impossibilidade de instalação em determinados locais. No entanto, isso não significa que você precise suportar o calor durante toda a estação. Existem várias dicas de decoração e estratégias de arquitetura que podem ajudar a tornar o ambiente mais fresco e confortável sem recorrer à climatização artificial.

Segundo as arquitetas Ana Luisa Zinato e Juliana Oliveira, da OLZI Arquitetura, uma simples reorganização dos móveis já pode resultar em uma diminuição significativa na temperatura ambiente. Além disso, elas compartilham uma série de outras medidas práticas que podem ser adotadas para refrescar o espaço sem depender exclusivamente do ar condicionado:

Se for construir uma casa: verificar a posição do sol

Um dos primeiros pontos que analisamos e aconselhamos analisar é a orientação solar e a garantir a iluminação natural de forma adequada. Considerando a inclinação solar característica do Brasil, as faces norte e oeste são as mais expostas ao sol intenso. Nesse contexto, a orientação ideal para posicionar os quartos, por exemplo, é na face leste, pois esta área permanece mais fresca durante as tardes. Além disso, é aconselhável instalar janelas nas fachadas sudeste e nordeste, alinhando-se com a direção dos ventos predominantes. Essa abordagem estratégica não apenas maximiza o conforto térmico, mas também otimiza a eficiência energética do ambiente construído.

Ventilação cruzada

A ventilação cruzada é uma técnica crucial para melhorar o conforto térmico em ambientes, aproveitando a diferença de pressão do ar entre aberturas opostas para criar um fluxo de ar natural. Posicionando cuidadosamente janelas e portas para capturar ventos predominantes, essa estratégia dissipa o calor acumulado, renovando o ar interno e proporcionando um ambiente mais fresco e agradável, reduzindo a necessidade de sistemas de climatização artificiais.

Cortinas e persianas: acrescentar o uso de tela solar

Além disso, considere incorporar tecnologia de tela solar em suas cortinas e persianas. As telas solares são feitas de materiais que bloqueiam os raios ultravioleta e reduzem a quantidade de calor que entra no ambiente. Elas funcionam através de uma trama especial que filtra a luz solar, permitindo a entrada de luz natural, enquanto bloqueiam parte do calor e dos raios prejudiciais. Assim, você pode aproveitar a iluminação natural sem comprometer o conforto térmico do seu espaço.

Uso de plantas

Plantas não apenas decoram, mas também umidificam o ambiente e reduzem a sensação de calor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com essas dicas simples, é possível transformar seu espaço em um refúgio mais fresco e agradável, mesmo nos dias mais quentes do verão”, reforçam as arquitetas.