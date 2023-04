Chia ou Linhaça: qual usar e quando

A chia e a linhaça tratam-se de sementes consideradas como superalimentos, devido a todos os benefícios que elas proporcionam para a nossa saúde.

As duas são ótimas fontes de fibras, de gorduras insaturadas, como a ômega 3, de fibras, e por isso mesmo é normal que as pessoas acabem consumindo-as cada vez mais.

Entretanto, aí surge uma dúvida mais do que comum: qual usar e quando?

Será que a chia é a melhor opção? Ou você deveria consumir a linhaça?

Para tirar qualquer dúvida a respeito do tema, resolvemos trazer este conteúdo completo tratando sobre as duas sementes. Vamos lá!

Qual opção escolher: a chia ou a linhaça?

Para começar, como já mencionamos antes, os dois tipos de sementes são superalimentos, ricos em muitos nutrientes e extremamente importantes para o nosso corpo.

Elas possuem também as chamadas fibras solúveis e as insolúveis, que ajudam a trazer um aumento da saciedade e ainda permite que o intestino funcione adequadamente, sendo essenciais para quem sofre com constipação.

Além disso, elas são conhecidas como alimentos que emagrecem, pois quanto maior o consumo delas, mais fibras estarão presentes no estômago e maior será a saciedade, reduzindo assim a fome.

Tudo isso leva também a uma lentidão na liberação dos carboidratos de modo que eles entram mais devagar no sangue, não ocorrendo os picos de glicemia, algo positivo para quem é diabético, principalmente.

Então, como são tão parecidas, qual delas usar?

Isso é o que vai ficar mais claro quando mostrarmos mais sobre cada uma delas e os seus benefícios!

Quais os benefícios de consumir a chia?

Quando surgiram os primeiros conteúdos sobre os superalimentos, a chia esteve sempre na vanguarda, sendo considerada uma das melhores opções disponíveis na natureza.

Essa semente era consumida há milhares de anos, pelo povo maia, como uma fonte energética e de força.

Por isso, é comum o seu consumo como um pré-treino, para dar mais energia, ou ainda no café, para que você tenha assim mais disposição ao longo do dia.

Além das gorduras insaturadas, como o ômega 3, que tem uma importante ação anti-inflamatória, a chia ainda é rica em proteínas e também em minerais.

Todos esses nutrientes são importantes porque ajudam na prevenção das doenças, em especial o ômega 3, sendo fundamental para evitar processos inflamatórios, que podem gerar doenças como diabetes e obesidade.

A quantidade de fibras solúveis, quando combinadas com um bom consumo de água, ajuda a aumentar a sensação de saciedade, pois criam um tipo de gel que fica no estômago e diminui a fome.

Algumas pesquisas feitas com essa semente mostraram como ela ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, mas também previne doenças tipo câncer e a doença de Alzheimer.

O retardo do envelhecimento precoce é um outro grande benefício do consumo de chia, que também emagrece, fechando assim a explicação sobre como esse é um superalimento.

O consumo da chia pode ser feito de vários modos, caso de misturá-la com frutas e iogurtes, mas também com sucos, com vitaminas, com pães e com tapiocas, ou ainda acrescentá-la em salada e carnes.

O melhor de tudo é justamente essa variedade de uso da semente, que faz dela uma excelente opção para quem quer emagrecer e ter mais saúde.

Quais são os benefícios do consumo de linhaça

Agora é a hora de ver um pouco mais sobre a outra semente, a linhaça, que pode ser tanto do tipo marrom quanto dourada, sendo que ambas são muito benéficas ao organismo.

Ela também é rica em gorduras insaturadas, como ômega 3 e a ômega 6, e ainda nas fibras solúveis e insolúveis, em minerais diversos e em proteínas.

A semente ainda conta com uma concentração bem alta da lignana, que é um fitoestrogênio com a possibilidade de diminuir os sintomas que surgem na menopausa e ainda são vantajosos aos ossos.

Da mesma forma que acontece com a chia, essa semente tem uma ação antioxidante e que ajuda na renovação celular, evitando o envelhecimento precoce e o câncer.

A recomendação para consumo da linhaça é de, pelo menos, uma colher de sopa ao dia, sendo que é possível acrescentar ela em alimentos variados, como sucos, cremes, caldos, vitaminas e outros mais.

Conclusão

Como foi visto aqui, a chia e a linhaça são duas sementes com alto poder para o nosso organismo, não só proporcionando mais saúde, como também auxiliando no emagrecimento e no controle de doenças.

Neste conteúdo, mostramos a você o que é cada uma das sementes e quais os benefícios que podem ser obtidos pelo seu consumo, que é bastante variado, desde alimentos líquidos até opções sólidas, como a tapioca.

O que você achou do texto de hoje sobre qual e quando usar a chia ou a linhaça?