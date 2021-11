Para os amantes dos vinhos! Saiba tudo sobre a 4ª edição do Cerrado Wine

O encontro oferece uma experiência voltada para amantes do vinho, em um espaço diferente, o Porto Vittoria.

Entre os dias 3 e 5 de dezembro, acontece a quarta edição do Cerrado Wine, no espaço Porto Vittoria, promovida pelos criadores da Vila Jeri e do Trust, Gastronomia Intimista, juntamente com Alexandre Ribeiro. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria virtual.

Amantes do vinho desfrutarão de uma experiência pensada para promover conforto, segurança e acessibilidade, além dos tradicionais atrativos proporcionados pelo evento.

Em 2019, o encontro aconteceu na Mansão dos Arcos. A cada ano, a organização desenha uma proposta distinta para seu público. Essa foi a razão da escolha do novo local para 2021 — situado às margens do Lago Paranoá, com belo design de interior e arquitetura de alto padrão. A escolha deu-se também pela possibilidade de proteção contra as chuvas, comuns nesta época do ano.

A ideia principal do evento é promover um momento especial de confraternização para o encerramento do ano, com os melhores rótulos, alta gastronomia e música de qualidade. Outro objetivo é difundir ainda mais, no Distrito Federal, a cultura relacionada à produção, à degustação e ao estudo do vinho.

Empresários Alexandre Ribeiro, Ygor Brito e Maurício Rodrigues

Maurício Rodrigues, um dos sócios do projeto, comenta sobre o êxito do Cerrado Wine: “será a quarta oportunidade de um belíssimo encontro de amantes dessa deliciosa e tradicional bebida. Ela faz parte de celebrações de todo tipo no mundo inteiro há séculos.

Celebrá-la, portanto, é mais que justo. Por isso, pretendemos perpetuar essa cultura com o melhor que temos a oferecer em termos de entretenimento e originalidade”. Ygor Brito, outro sócio do projeto gastronômico, também destila seu apreço pela qualidade do projeto: “abraçar uma iniciativa como esta representa para nós mais um passo em direção ao sucesso entre nosso público. É maravilhoso dedicar-nos a proporcionar prazer e diversão às pessoas, principalmente, em nosso querido Distrito Federal. Estamos orgulhosos pela realização do Cerrado Wine”.

Terminologia

Para debruçar-se sobre este interessante universo, é importante entender alguns conceitos correntes. Enólogo, por exemplo, contém o sufixo logo, que indica conhecimento em grego. Assim, enóloga é uma pessoa dedicada à ciência dos vinhos. Já enófilo possui o sufixo, igualmente grego, filo, referente àquele que gosta de algo. Enófilo é, portanto, quem tem apreço por vinho. Por fim, diferentemente desses dois conceitos, está o de Sommelier.

O termo de origem francesa já significou transportador de animais de carga, provadores de vinhos da realeza, e hoje representa especialistas em bebidas de um restaurante.

Música

A programação musical será diversificada durante a jornada de três dias do projeto. Nas pick ups, estão confirmados nomes como DJ Handerson Oliveira, DJ Mafra e DJ Maraska. Também estarão presentes artistas como Alan Massay, Georgia W, MC Jazz, Cazuza in Concert, Gael, Joey, Amy Reggae House e Elton Marques.

Menu

A cozinha do evento oferece um menu de alta gastronomia, elaborado a partir de receitas de comida contemporânea, pensada para harmonizar perfeitamente com vinhos disponibilizados para a clientela.





Programação

Sexta – 03/12

DJ Handerson Oliveira – 18h às 03h.

Georgia W – 19h às 22h .

Cazuza in Concert – 23h às 01h.

DJ Handerson Oliveira – até 03h.

Sábado – 04/12

Gael – 13h às 17h.

Joey – 19h às 22h.

DJ Mafra – 22h às 03h.

Amy Reggae House – 0h às 02h.

Domingo – 05/12

Allan Massay – 12h às 15h.

DJ Maraskin – 15h às 20h.

Elton Marques – 20h às 23h.

Serviço:

4ª edição do Cerrado Wine

Data: 03, 04 e 05/12.

Redes Sociais: @cerrado_wine.

Local: Porto Vittoria — SCES, Trecho 02, Conjunto 19, Asa Sul, Brasília/DF.

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/CerradoWine