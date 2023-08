Casacor Brasília reúne 79 profissionais e 49 ambientes

Mostra acontece de 1º de setembro a 5 de novembro, no Mané Garrincha. Pré-venda de ingressos para a 31ª edição já começou

A CASACOR Brasília chega a sua 31ª edição promovendo experiências únicas ao público. A mostra acontece entre 1º de setembro a 5 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha, mesmo local do ano passado, mas que em 2023 apresenta acessos e áreas inéditos. Onze espaços abertos ao público são um convite à mostra, totalmente reconfigurada para receber o visitante, que já pode adquirir antecipadamente o seu ingresso.

A CASACOR Brasília já está disponibilizando a venda antecipada de ingressos, que podem ser adquiridos com 20% de desconto até o dia 31/08/2023, utilizando o cupom “PREVENDA20BSB”. Desconto válido para a versão inteira. Os ingressos estão disponíveis por meio de bilheteria virtual pelo site: https://appcasacor.com.br/events/brasilia-2023

Com uma área de 6 mil m², o evento ocupará dois pavimentos do maior estádio do país. São 49 ambientes erguidos entre as duzentas e oitenta e nove colunas de 36 metros de altura que circundam o estádio. Espaços com vista para o campo de futebol, para o Eixo Monumental e para a icônica Torre de TV, no Plano Piloto de Brasília.

Assinados por 79 profissionais, entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas, os ambientes, inspirados em Corpo & Morada, tema nacional da mostra de 2023 – que vê a casa como uma extensão do nosso corpo, o lar como ambiente fundamental para a saúde integral – revelam tendências e a identidade do morador, a partir do olhar do profissional.

O elenco de 2023 conta, mais uma vez, com os renomados arquitetos e urbanistas Walléria Teixeira e Ney Lima, com 26 anos de mostra, e o escritório Alf Arquitetura, composto por André Alf e Marina Lage, que acumula 28 edições. Entre os nomes consagrados, também, Hélio Albuquerque e Miguel Gustavo, com 20 participações.

Cleber Depieri, agora com o filho Arthur Depieri, é também assíduo da CASACOR Brasília, onde iniciou as participações em 2000. Larissa Dias, Cybele Barbosa acumulam mais de 10 participações. Enquanto André Brandão, Gabi Bello e Márcia Varizo, da Plano Studio, e Karla Amaral vão para a décima.

Depois de um hiato de 13 anos, Matheus Seco, Henrique Coutinho e Daniel Mangabeira, da Bloco Arquitetos, escritório que tem um forte trabalho de preservação da arquitetura da capital do país, retornam à CASACOR Brasília. A edição deste ano traz, também, o retorno de Giovanini Lettieri e Dora Lettieri, agora com o reforço de Daniela Bessa e Enrico Lettieri.

Renata Ciccarini; Daniele Franco; Flávia Nasr; Amanda Saback e Ana Luiza Veloso (Traama Arquitetura); a dupla Isabella Souza e Carla Monza (Orla Arquitetura); Monica Pinto, Arnaldo Pinho e Isabel Veiga (Maai Arquitetura Integrada); Gabriella Chiarelli e Mariana Bastos (Lez Arquitetura); Studio Tivi; Vivian Maia; Cali Arquitetura (Olivia Campos e Caroline Nogueira); Olzi Arquitetura (Ana Zinato e Juliana Oliveira); Joyce França e Marcelo Motta; Julyanne Alves; Luciana Câmara e Adriana Melo; e Renata Vieira, Laísa Figueiredo e Juliana Velloso (Studio Arch+) voltam em 2023. Pela terceira vez consecutiva estão Maria Araujo/ Angela Feitoza; Orestes Blanco, Rosa Maranini; e Matheus Silva Alves.

A mostra ainda vai revelar o talento do trio Tharla Stambassi, Plínio Barros e Sophia Rabelo (Babel Arquitetura); de Camila Jordão; de Mariana Zuhause; da dupla Luciano Macedo e Vinicius Resende (Três Arquitetura); de Flávia Cristina; de Daiana Pontes; do duo Ricardo Secunho e Yasodhara Chaibub; de Lucas Oliveira; de Thaís Caixeta; de Jota Pacini; da dupla Victor Grimaldi e Marina Chaves; de Stefanie Martins e Débora Bardales (Patropi); e de Carolina Mesquita e Maria Paula Leite (Studio Vírgula).

SERVIÇO

31ª CASACOR Brasília

Quando: de 1º de setembro a 5 de novembro de 2023

Special Sale: 4 e 5 de novembro

Onde: Arena BRB Mané Garrincha – Piso 2. Acesso pelo portão J/7

Visitação: de terça a sexta-feira, das 15h às 22h. Sábados e feriados, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h.

Patrocínio master: Deca

Tinta oficial: Coral

Carro oficial: Audi

Banco oficial: BRB

Apoio local: Intter Incorporadora – Sebrae no DF – Sesc

Ingressos: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia para estudante, professor, PCD, pessoas com autismo e com 60 anos ou mais mediante documento).Crianças até 12 anos não pagam. Obrigatória a apresentação da carteirinha/comprovação/documento de identidade.

Classificação: livre

Acessibilidade: a mostra é acessível em toda a sua extensão

Informações: A CASACOR Brasília 2022 não é um evento PETFRIENDLY. Exceção para cães-guia. Nossa equipe estará emtoda a mostra para te auxiliar. Não é autorizado o uso de equipamentos profissionais como, tripé, luz e acessórios para captação de imagem/foto/vídeo durante a visitação do público.

Organização: A CASACOR Brasília é organizada pela EMS Eventos (Eliane Martins, Moema Leão e Sheila de Podestá) franqueada da CASACOR Promoções e Eventos, uma empresa do Grupo Abril

Mais informações:

www.casacor.com.br/mostras/brasilia

@casacor_brasília