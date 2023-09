Casa Guararapes e Marta Manente lançam coleção exclusiva de objetos de design

A renomada designer criou a Coleção Grão, com bandejas, organizadores e objetos decorativos, utilizando MDF Guararapes, marca que é referência nacional no setor

A Casa Guararapes, em parceria com a designer Marta Manente, lança a Coleção Grão, com objetos de design exclusivos produzidos com os padrões de MDF da marca. A collab traz peças versáteis, funcionais, que se encaixam na decoração e trazem praticidade no dia a dia, como bandejas, organizadores e objetos decorativos.

Para desenvolver a coleção, a designer utilizou traços delicados e fluidos, enaltecendo e diferenciando o uso do MDF Guararapes. “A inspiração veio do grão de uva, que representa o embrião de grandes criações, é a partir dele que nascem as múltiplas possibilidades de transformação. Com formas orgânicas, as peças transbordam suavidade e delicadeza”, explica Marta.

A Coleção Grão é formada por 8 itens, com bandejas de diferentes formatos e funcionalidades, como o trio de bandejas grandes com porta copos, as bandejas com revisteiro e com floreira, e apoio de braço de sofá.

“Esse lançamento é resultado do nosso compromisso em oferecer ao público novas possibilidades e peças com personalidade”, comenta Fernanda Moceri, coordenadora de Produtos e Especificação da Guararapes.

A Coleção Grão já está à venda em www.casa.guararapes.com.br