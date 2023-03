Caminhada é um esporte: Confira seus benefícios

Você já se perguntou se caminhada é um esporte? A verdade é que diversas são as pessoas que têm esse questionamento.

Afinal de contas, trata-se de algo que praticamente todas as pessoas fazem diariamente. Mas será que caminhada é um esporte? Quais são os benefícios que essa atividade é capaz de nos proporcionar?

A caminhada é uma atividade física que consiste em percorrer determinada distância a pé, em ritmo mais tranquilo e sem a utilização de equipamentos sofisticados ou pesados.

Ela pode ser praticada tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre, sendo esta última uma das formas mais populares e acessíveis de exercício físico.

Mas, qual é a maneira mais adequada de realizar esse tipo de exercício físico? Ou, ainda, quais são os principais benefícios da caminhada?

Se você quer entender melhor a respeito desse assunto, é só continuar a sua leitura nos próximos parágrafos que iremos abordar os principais detalhes. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa!

Caminhada é um esporte?

Embora a caminhada possa ser considerada uma atividade física ou um exercício, na grande maioria das vezes, não se classifica como um esporte.

E isso acontece porque, na grande maioria das vezes, os esportes se definem como atividades competitivas.

Sendo assim, acabam envolvendo habilidades físicas e mentais específicas, sendo que na maior parte das vezes ainda devem ser em equipes ou individual, mas com intuito de alcançar um resultado vencedor.

A caminhada, por outro lado, é mais frequente de se ver como sendo uma forma de exercício cardiovascular que pode ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar geral.

Embora possa haver algumas competições de caminhada, como corridas de marcha atlética, a verdade é que são eventos um pouco mais restritos.

No entanto, isso não significa que a caminhada seja menos valiosa do que os esportes em termos de benefícios para a saúde.

A caminhada regular pode ajudar a melhorar a aptidão cardiovascular, aumentar a força muscular e óssea, reduzir o risco de doenças crônicas e melhorar o humor e o bem-estar mental.

Ou seja, a caminhada é um esporte quando se está dentro de uma competição. Mas, a caminhada que se faz dia a dia é algo mais corriqueiro e informal.

Quais são os benefícios da caminhada como esporte?

Agora que você já entendeu se caminhada é um esporte, é interessante conhecer todos os benefícios que essa atividade é capaz de oferecer ao nosso corpo

Dentre todos os benefícios, podemos mencionar as seguintes:

Reduz sintomas da depressão

Um estudo escocês, que foi divulgado pela revista Mental Health and Physical Activity, acabou afirmando que a caminhada pode sim ser uma eficiente maneira de combater os efeitos da depressão.

Então, se você está sofrendo de luto melhor amigo, ou por alguma outra razão está se sentindo depressivo, saiba que a caminhada pode sim ajudar a melhorar essa sensação.

E isso acontece porque, quando o nosso corpo está em movimento, ele acaba aumentando a produção de hormônios da felicidade, como a endorfina.

Contudo, de acordo com o estudo, que analisou 341 participantes, os efeitos benéficos costumam ser ainda mais intensos quando se faz caminhada ao ar livre.

Afinal de contas, o contato com os raios solares em nosso corpo é capaz de aumentar a produção de vitamina D, contribuindo para reduzir ainda mais os sintomas da depressão.

Além disso, o fato de se manter em contato com a natureza e o ar puro também acabam por contribuir para relaxar a nossa mente.

Reduz o estresse e a ansiedade

Assim como caminhar reduz sintomas da depressão, a mesma coisa acontece em relação à ansiedade e ao estresse.

Afinal de contas, caminhar ao ar livre em contato com a natureza é uma atividade relaxante, que ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, melhorando o bem-estar emocional.

Além disso, ainda devemos informar que a caminhada ajuda a diminuir a produção de cortisol, o hormônio do estresse.

Melhora a saúde cardiovascular

A caminhada ajuda a melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o coração, prevenindo doenças cardiovasculares como hipertensão arterial e infarto do miocárdio.

Inclusive, um estudo feito pela USP, de Ribeirão Preto, acabou provando que fazer uma caminhada de mais ou menos 40 minutos é extremamente benéfico.

Afinal, esse simples exercício é capaz de reduzir a pressão arterial durante as 24 horas após o término da atividade física.

Isso só acontece porque, enquanto estamos nos exercitando, acaba acontecendo o aumento do fluxo de sangue,

Por consequência, faz com que os vasos sanguíneos se expandam, algo que irá diminuir a pressão.

Ajuda no controle do peso

A caminhada é um esporte capaz de ajudar também as pessoas a controlar o seu peso corporal, sendo esse um excelente benefício.

Realizar esse exercício físico por mais ou menos 30 minutos diários é o suficiente para contribuir com que o corpo gaste calorias, auxiliando no processo de emagrecimento e manutenção do peso ideal.

Fortalece os ossos

À medida que envelhecemos, acabamos nos tornando mais propícios a desenvolver certos problemas nos ossos, como a osteoporose, por exemplo.

Diante disso, para se prevenir desse tipo de problema, algumas pessoas resolvem investir em uma cadeira ergonômica para a coluna, por exemplo.

No entanto, a caminhada é um esporte que contribui para manter os ossos saudáveis, evitando problemas como a sarcopenia e osteoporose.

Afinal de contas, a caminhada é um esporte que ajuda a fortalecer a musculatura e ainda aumentar a massa magra, além de ainda ajudar no equilíbrio do corpo.

Todos esses benefícios acabam por reduzir os riscos de quedas e, assim, diminui também as chances de fraturas, algo ainda mais benéfico para pessoas idosas.

Dicas para iniciar a prática da caminhada

É verdade que a caminhada é um esporte de baixa intensidade, mas isso não quer dizer que você pode realizar de qualquer forma, mas bem pelo contrário.

Na verdade, para evitar lesões e garantir uma boa experiência, é fundamental que você tome alguns cuidados.

Um deles diz respeito a importância de iniciar devagar e ir aumentando a intensidade de maneira gradual, à medida que seu corpo for se acostumando.

A nossa dica é começar com caminhadas curtas de 10 a 15 minutos, mais ou menos. A partir disso, vá aumentando a duração e intensidade aos poucos.

No entanto, a caminhada é um esporte do qual você precisa manter uma postura correta, sendo esse um detalhe que muitas vezes passa despercebido.

O ideal é sempre manter a sua coluna o mais ereto possível, olhando para frente e balançando os braços de forma natural.

Por fim, sempre respeite seus limites físicos. Não force o corpo além dos seus limites, respeite o seu ritmo e faça pausas sempre que necessário.

A caminhada é um esporte suave e simples, mas isso não quer dizer que você deve sobrecarregar o seu corpo a aguentar mais do que está acostumado.

Dicas de segurança na caminhada

A caminhada é um esporte que pode sim oferecer alguns riscos. Por conta disso, é preciso obter algumas dicas para tornar essa prática ainda mais segura.

Primeiro de tudo, sempre caminhe em locais seguros. Prefira caminhar em parques, ciclovias ou outras áreas destinadas à prática de atividades físicas.

Sempre que for sair, tenha o cuidado de usar um protetor solar, boné e óculos de sol para proteger a pele e os olhos dos raios solares.

Afinal de contas, a exposição solar, sem os devidos cuidados, pode resultar em problemas de pele, como câncer, queimadura, insolação etc.

Além disso, procure sempre carregar água e lanches leves como frutas, barrinhas de cereal ou castanhas para manter a hidratação e evitar quedas de açúcar no sangue.

Como se preparar para a caminhada?

Primeiro de tudo, você pode se dirigir até uma clínica ortopedista e se consultar com o seu médico a respeito da forma mais segura de praticar essa atividade física.

Isso é essencial para evitar lesões e desconfortos, em especial. Então, dentre as nossas dicas de como você pode se preparar para a caminhada, mencionamos as seguintes:

Escolha do calçado adequado

Você deve escolher o calçado de acordo com o terreno em que irá praticar esse tipo de atividade física. Isso é fundamental para evitar lesões.

Em terrenos irregulares, por exemplo, o mais adequado seria utilizar um tênis com solado antiderrapante e com amortecimento.

Roupas confortáveis para caminhar

Escolha roupas leves e confortáveis para caminhar, evitando tecidos que retêm muito suor ou prejudicam a movimentação.

Uma boa dica nesse caso é optar por camisas que tenham proteção UV, para reduzir ainda mais os riscos provenientes do sol.

Alimentação antes de caminhar

Não é indicado fazer refeições pesadas antes da caminhada, pois isso pode causar desconforto abdominal.

No entanto, também não é adequado ir caminhar em jejum, ainda mais se você costuma fazer trajetos longos.

Afinal de contas, isso vai fazer com que o seu corpo fique fraco e que você não consiga realizar o exercício da forma adequada.

Por isso, a nossa dica é optar por alimentos leves e saudáveis, que não irão pesar em seu estômago e causar algum desconforto intestinal.

Inclusive, sempre que for se alimentar, fique atento quanto aos sintomas que o seu corpo dá. Dizemos isso porque a boca amarga pode ser câncer, por exemplo.

Qual o melhor horário para caminhar?

Na verdade, o melhor horário para poder caminhar pode depender da sua rotina e preferências pessoais, por exemplo.

Dizemos isso porque algumas pessoas preferem caminhar pela manhã, outras à tarde ou à noite. O mais adequado é encontrar um horário que seja viável e prazeroso para você.

Caminhar pela manhã pode ser uma opção interessante para começar o dia com energia, enquanto caminhar à tarde pode ajudar a aliviar o estresse acumulado durante o dia.

Já caminhar à noite pode ser uma opção para quem prefere momentos mais tranquilos e relaxantes antes de ir para cama dormir.

No entanto, a nossa dica é que você procure evitar os horários onde a incidência de sol é muito alta, haja vista que os raios UVA e UVB podem trazer danos à sua pele.

Posso praticar a caminhada mesmo se tiver problemas de saúde?

Já falamos que a caminhada é um esporte muito benéfico, mas será que pessoas que sofrem de algum problema de saúde podem realizar essa prática?

Pode ser que você sofre de bursite no ombro, por exemplo, e queira saber se esse é um exercício saudável no seu caso.

Quanto a esse respeito, devemos mencionar que cada doença tem as suas próprias particularidades. Por isso, a melhor coisa a se fazer é sempre consultar com o seu médico.

Seu médico poderá fornecer orientações específicas sobre quais atividades são seguras e adequadas para você.

Algumas condições de saúde podem exigir certas precauções ao caminhar, como problemas cardíacos, doença pulmonar ou artrite nas pernas ou nos pés.

Pode ser necessário limitar a intensidade, duração ou frequência da caminhada ou tomar outras medidas para garantir que a atividade não cause danos adicionais à sua saúde.

Então, antes de começar a desenvolver o hábito de praticar essa atividade física, dialogue com o seu médico.